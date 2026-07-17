Марафон по благоустройству и озеленению стартовал в Минской области

Марафон зеленых и трудовых инициатив стартовал в Минской области. Торжественный запуск масштабной экологической акции дали в Червене.

Молодежные отряды совместно со специалистами ЖКХ приступили к благоустройству придомовых территорий центрального региона.

В планах - установка новых скамеек для зон отдыха, арт-объектов, высадка зеленых насаждений, подсыпка грунта и другие работы по созданию комфортной среды для жителей.

Людмила Шмарловская, заместитель генерального директора ГО "ЖКХ Минской области":

"В первую очередь территории мы рассматривали в рамках обращений граждан и заявок, которые к нам поступают в службу 115. То есть выбирали те зоны, которые требуют более пристального внимания, чтобы как можно больше территорий Минской области привести в порядок в летний период".

Трудовой марафон продлится до конца августа. За этот период планируется охватить около 100 локаций.