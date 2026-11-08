Марафон подарков к 7 Ноября: новоселье в Бабиничах

Марафон нужных подарков ко Дню Октябрьской революции охватил города и поселки Беларуси. В агрогородке Бабиничи отметили новоселье 40 семей. Многие из них многодетные. Ключи от арендных квартир получили аграрии, медики, педагоги. В шаговой доступности с новостройкой вся необходимая инфраструктура.

Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:

"У нас сейчас ведется работа по разработке проектной документации аналогичного 40-квартирного дома в поселке Должа. Есть перспективный план по строительству больших 9-этажных домов в поселке Октябрьский. Это планы на перспективу. Подавляющее большинство квартир в этих домах будет арендное".

Дом в Бабиничах возвели с опережением сроков. Стремительные темпы - это ориентир на закрепление кадров, а также повышение качества жизни в глубинке.