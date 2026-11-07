Марафон подарков к 7 Ноября: по всей Беларуси открываются важные социальные объекты

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси бережно сохранили уникальную традицию отмечать 7 Ноября открытием значимых социальных и инфраструктурных объектов. Ежегодно ко Дню Октябрьской революции двери распахивают новые больницы, школы, жилые дома, мосты и спортивные комплексы.

Сегодня этот обычай превратился в яркую визитную карточку суверенной Беларуси, связывающую историческую память с созиданием будущего.

К текущему Дню Октябрьской революции в Ветковском районе пустили движение по новому мосту, в Гродно заработал современный аквацентр, в Витебском районе сдали 40-квартирный жилой дом, а в самом Витебске открылось производство по выпуску лекарств нового поколения для животных.

В Гомеле после ремонта открылась поликлиника

Развитие здравоохранения в регионах - государственный приоритет. Жители областных центров и небольших городов страны должны получать квалифицированную медицинскую помощь не хуже, чем в столице. К празднику получили подарок и гомельчане. После ремонта открылась городская поликлиника.

На медобслуживании в Гомельской городской клинической поликлинике № 11 более 20 тыс. человек. Все приемы пациентов во время большого апгрейда не прекращались. Из основного здания их перенесли на другие локации.

За это время строители обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, кровлю, облагородили территорию. Создали комфортные условия и для врачей и для пациентов.

Наталья Смагина, главврач Гомельской городской клинической поликлиники № 11:

"Наше учреждение очень востребовано - в среднем за сутки мы принимаем 361 пациента. В течение последних лет мы приобрели дерматоскоп. Это очень важно для ранней диагностики онкологических заболеваний кожи. Также мы приобрели две стоматологические установки, новый УЗИ-аппарат и электрокоагулятор для хирургической помощи".

В Гродно открыли современный аквацентр

В Гродно своих посетителей сегодня принимает аквацентр "Лазурный". К празднику на месте старого городского бассейна открыли современный комплекс для спорта и семейного отдыха. Оборудованы бассейны для взрослых и детей, водные горки, джакузи, есть SPA. Аквазона может принимать за час до 200 человек. Предусмотрена безбарьерная среда.

Как рассказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, в 2023 году было принято волевое решение вернуть объект в собственность города и поставить его вновь на службу людям, чтобы он работал по своему первоначальному предназначению. "Результат прекрасный. На это было потрачено 24 млн рублей. Сумма, конечно, значительная, но результат несоизмеримо выше, потому что это прямая инвестиция в здоровье наших людей", - подчеркнул Константин Бурак.

В агрогородке Бабиничи ввели многоэтажный жилой дом

У жителей агрогородка Бабиничи праздник совпал с новосельем. 40 семей, среди которых и многодетные, получили ключи от арендных квартир. Стремительные темпы жилищного строительства для молодых специалистов - в первую очередь ориентир на закрепление кадров, а еще - повышение качества жизни в глубинке.

Сергей Егоров, председатель Витебского райисполкома:

"Уже сейчас ведется работа по разработке проектной документации аналогичного 40-квартирного дома в поселке Должа. Есть перспективный план по строительству больших домов - девятиэтажных - в поселке Октябрьский. Это планы на перспективу. Подавляющее большинство квартир в этих домах будут арендные".

В Витебске открыли производство по выпуску лекарств для животных

К празднику в Витебске запустили производство инновационных ветпрепаратов - фитобиотиков, созданных из растительных компонентов. Это натуральная альтернатива синтетическим антибиотикам. Производственные мощности позволят заместить зарубежные аналоги на внутреннем рынке. Предприятие планирует наладить их поставки в страны СНГ, БРИКС, Азии, Ближнего Востока и Африки. Еще одна эксклюзивная фармацевтическая разработка - гранулированные антибиотики.

Илья Курганов, директор предприятия по производству ветпрепаратов:

"Гранулированных лекарственных форм участок будет производить 700 т препаратов в год и порошковых - 999 т. У нас также есть планы по строительству нового фармацевтического производства. Там будет 4 участка. Будем выпускать инъекционные лекарства, суспензии, таблетки".

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Этот проект позволит получить экономический эффект в виде экспорта продукции, поступления дохода в бюджет и создания новых рабочих мест. Также это привлечет в регион молодежь".

Новый мост через Сож в Ветковском районе

Жители Ветковского района получили в подарок новый мост через Сож. Специалисты возвели надежный объект на автодороге Р-30 в максимально сжатые сроки. По стальному сооружению протяженностью 540 м во время открытия поехали все виды транспорта.

"Объект логистически очень важен для всего региона. Ветка - как город-спутник для областного центра. Люди из Ветки ездят на работу в Гомель, из Гомеля - обратно", - рассказал гендиректор РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.

Марафон подарков к 7 Ноября по традиции охватил крупные города и небольшие населенные пункты страны. Главное - все открытия ориентированы на поддержку и развитие регионов.