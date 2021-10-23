Марафон чистоты и порядка - жители столицы поддерживают зеленые инициативы

Марафон чистоты и порядка продолжается сегодня в столице. В каждом районе Минска работают коммунальные службы, трудовые коллективы, семьи, молодежь. Общими усилиями благоустроят дворы и улицы, парки и скверы. Также городскую флору дополнят тысячи деревьев и кустарников. К слову, новая аллея появилась накануне в Ленинском районе. На пересечении улиц Плеханова и Якубова высадили более 20 кленов.