Марафон чистоты, порядка и памяти прошел в Беларуси

20 апреля в республиканском субботнике приняли участие 2 млн 400 тыс. белорусов, собрано около 14,5 млн рублей. Это на 400 тыс. больше, чем в прошлом году.

Все эти деньги пойдут на реконструкцию мемориальных комплексов и в центры патриотического воспитания молодежи, ведь и через 80 лет после войны в Беларуси много незаживших ран, ведутся поиски останков погибших, по уцелевшим архивам восстанавливаются страшные страницы Великой Отечественной. И сегодня во время субботника многие трудовые коллективы проводили благоустройство именно мест боевой славы.Светлана Лукьянюк рассказала о том, что нас объединяет.

80 лет назад - в апреле 1944-го - на территории Копыльского района повсюду шли бои. Беларусь освободили в июле. Но борьба была не только на линии фронта,а все три года оккупации. Беларусь - партизанская республика - так позже скажутво всех хрониках и напишут учебниках. И эта борьба в тылу слышна нам и поныне. Братские могилы и обелиски по всей территории Беларуси.

В конце 1942-го на территории Минской области фашисты проводили карательные операции против партизан. Было много раненых и совсем не быловремени подготовится к бою, да и силы не равны. Но один из партизанских отрядов держал оборону до последнего, дав возможность эвакуировать госпиталь. После найдутрукописи со словами "умираем за Родину", а поэты посвятят строки этому подвигу и Лавскому бою.

Они герои и без медали и для своих современников, и для нынешних поколений. Младшему было 15, старшему 32. Сегодня в память об этом подвиге вокруг братской могилы высажены 18 туй от руководства Совмина.

Сегодня делами мирными мы сохраняем и приумножаем добытое тогда, в 40-е, чтобы сделать страну краше.

Работать на свежем воздухе, да еще когда так солнечно, всегда здорово. Это еще и уникальная возможность поговорить с коллегами вне залов заседаний и без протоколов.





Константин Бурак,руководитель аппарата Совмина Беларуси: На одну точку мы уже выезжали и убедились, что рука у нас легкая, и все растет хорошо.

Через пять лет, обещают лесники, на поле в 1,5 гауже хорошо будут видны молодые деревья будущей дубовой рощи.





В прошлом году мы сажали сосны - растут, ничего не засохло. Поэтому в этом году сажаемдуб - дерево мощное, символ силы, стойкости. Для Беларуси в данный момент это самое подходящее дерево. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Белорусы за последние годы доказали, что многое могут сами. Осваиваем самые сложные технологии и делимся ими с друзьями. Да и сами повышаем производительность труда.

Воспитание молодого поколения на личном примере

Кто, как не старшее поколение своим примером покажет, как нужно трудиться, ирасскажет своим детям и внукам, как это было тогда и что важно делать сегодня, чтобы ужасы войны не повторились.Поэтому историческая память и ее защита в проекте Концепции национальной безопасности - это стратегические интересы Беларуси.





На памяти нужно воспитывать поколение, надо помнить, что было сделано 80 лет назад, и чтобы это не повторилось. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Наш генетический код

Идея всенародной защиты Отечества уже стала частью национального генетического кода белорусов. Благоустройство мемориалов и памятников, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан проходит масштабно и по-семейному. И самое важное - не только раз в году.

Трудовые десанты сегодня работали по всей стране, ведь не бывает больших и маленьких дел - бывает действие и бездействие. Белорусы всегда были за свое горой. И зеленые и ухоженные парки - наша гордость.





Вместе поработать в такой прекрасный день - это замечательно. Это объединяет коллектив, это во благо нашего города и страны. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Просто "Космос": новая локация для отдыха в столице

Как говорится, парков много не бывает. Сегодня во Фрунзенском районе столицы, родном для Героя Беларуси Марины Василевской, создавали "космодром" для активного и семейного отдыха. Его заполнятскамейки, детская и спортивная площадки, конечно же, в космическом антураже. Открытие ждемко Дню Независимости.

А сегодня это общее дело и мэрии, и депутатовгорсовета, и Палаты представителей, а такжесотрудников Комитета госконтроля.

Белтелерадиокомпания на субботнике



Подхватили эстафету чистоты и журналисты. Руководители, ведущие, репортеры - сотрудники Белтелерадиокомпании навели лоск и благоустроители территорию рядом с телецентром. Теперь на Макаенка, 9 целая аллея туй - их больше сотни. К слову, о таком живом зеленом заборе говорил Президент на одном из совещаний. Сказано - сделано.

Настроение классное. Погода хорошая, бодрит. Вчера я возвращался с работы, ехал через город и, глядя на Минск, подумал, что ему по большому счету субботник-то и не нужен. Я посетил много стран, но мне кажется, что Минск - самый чистый и ухоженный город из всех, что я видел. Конечно, всегда есть что сделать, и это лишний повод всем собраться вместе. Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, зампредседателя Минского городского совета депутатов

И конечно важно эту марку держать и сегодня, и завтра. Новые скверы и аллеи к 80-летию освобождения Беларуси от профсоюзов. Рядомтрудились и студенты. Уроки истории изучали прямо на местах нашей скорби - сожженных деревень Доры, Дальва и Попова Гряда.





Новыеаллеи появились в Минске: от Министерства промышленности на легендарном заводе "Интеграл" в честь 30-летия Минпрома и от Минздрава в честь 105-летия системы здравоохранения на территории 2-й городской детской клинической больницы.

Такие общие дела, конечно, объединяют и точно делают нас сильнее. И маленькие саженцы, высаженные на республиканском субботнике, через десятки лет превратятся в высокие и красивые ели, дубы и липы.