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Марафон чистоты в Минске - субботники пройдут в каждом районе белорусской столицы

Уютные улицы и дворы, аккуратные скверы и благоустроенные места отдыха. В белорусской столице весенний марафон чистоты. Так, в парке 50-летия Великого Октября представители Минской городской организации БРСМ убрали прошлогоднюю листву и сухие ветки, очистили от мусора зеленую территорию и дорожки. Кстати, в этом году стадион "Трактор" планируют объявить молодежной стройкой столицы. Прилегающую территорию, в том числе и парк, продолжат благоустраивать.

У нас уже сложилась определенная группа, коллектив активистов, и мы стараемся посещать все мероприятия. В первую очередь, это очень сильно сплачивает и это интересно. Т. е. в свободное время куда-то с друзьями или знакомыми выбраться, что-то хорошее сделать - это объединяет очень хорошо.
Павел Костюкевич, учащийся Минского городского государственного политехнического колледжа


Присоединиться к генеральной уборке города может каждый. Субботники в рамках месяца по наведению порядка и озеленению пройдут в каждом районе столицы.

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