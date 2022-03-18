Марафон чистоты в Минске - субботники пройдут в каждом районе белорусской столицы

У нас уже сложилась определенная группа, коллектив активистов, и мы стараемся посещать все мероприятия. В первую очередь, это очень сильно сплачивает и это интересно. Т. е. в свободное время куда-то с друзьями или знакомыми выбраться, что-то хорошее сделать - это объединяет очень хорошо.

Павел Костюкевич, учащийся Минского городского государственного политехнического колледжа