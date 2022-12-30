Марафон добра добрался до Борисова

Сейчас в приюте 34 малыша. У каждого своя судьба, они все счастливы и рады, когда к ним в гости приходят люди, родители приходят в гости. Я желаю каждому родителю и настаиваю на том, что любое желание наших детей они должны исполнить в первую очередь. А желание у наших деток у всех одно: быстрее оказаться дома, с родными и с семьей.

Наталья Гринь, директор Социально-педагогического центра Борисовского района