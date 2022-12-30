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Марафон добра добрался до Борисова
Подарить новогоднюю сказку, исполнить самые заветные мечты и, конечно, поделиться душевным теплом. Марафон добра "Наши дети" продолжает свой маршрут по всей стране. Так, уютное и камерное представление взрослые волшебники сегодня подарили малышам из детского социального приюта в Борисове. Это личная инициатива Дмитрия Лукашенко. В гости к главным героям праздника председатель Президентского спортивного клуба приехал с семьей. К "атмосферному чуду" подключились также артисты. Вместе наряжали елку и кружились в большом хороводе, а еще обменялись улыбками во время интерактивных конкурсов, пели, танцевали. Напоминать же о теплой встрече малышам будут не только подарки: искренние беседы, селфи и общие фото с гостями.
Сейчас в приюте 34 малыша. У каждого своя судьба, они все счастливы и рады, когда к ним в гости приходят люди, родители приходят в гости. Я желаю каждому родителю и настаиваю на том, что любое желание наших детей они должны исполнить в первую очередь. А желание у наших деток у всех одно: быстрее оказаться дома, с родными и с семьей.
Чтобы исполнить заветные детские мечты, белорусы с большим и открытым сердцем продолжат благотворительный марафон. Акция "Наши дети" заглянет во все приюты и школы-интернаты, дома семейного типа и многодетные семьи. Праздник подарят каждому малышу.
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