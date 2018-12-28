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Марафон добра "Наши дети" создает новогодний праздник и для особенных детей

Акция «Наши дети» радует малышей уже на протяжении 20 лет. Нынешняя продлится до 11 января.

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