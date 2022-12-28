Марафон добра "Наши дети" заглянул в минский Дом ребенка № 1

В Беларуси продолжается инициатива "Наши дети". В эти зимние дни ребят поддерживают и окружают заботой.

Сегодня акция пришла в столичный Дом ребенка номер 1. Здесь 58 воспитанников - это дети, оставшиеся без родительского попечения, сироты, а также ребята с врожденными пороками развития. Проживают здесь и маленькие тяжелобольные пациенты, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.