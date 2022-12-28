ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Марафон добра "Наши дети" заглянул в минский Дом ребенка № 1

В Беларуси продолжается инициатива "Наши дети". В эти зимние дни ребят поддерживают и окружают заботой.

Сегодня акция пришла в столичный Дом ребенка номер 1. Здесь 58 воспитанников - это дети, оставшиеся без родительского попечения, сироты, а также ребята с врожденными пороками развития. Проживают здесь и маленькие тяжелобольные пациенты, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сегодня в гости к ним заглянул министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Без подарков не остался никто. В руках у каждого - сладкие презенты и игрушки. Но самое главное - тепло и внимание к нашим детям. Вокруг елки кружились нарядные малыши, играли в игры и завлекли в хоровод министра.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все