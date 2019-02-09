Марафон любви ко Дню святого Валентина прошел в парке Победы

Бежать во имя любви. Буквально пару часов назад в столичном парке Победы завершился забег, посвященный Дню всех влюбленных. В необычном марафоне #Закаханне участвовало более трех сотен человек. Спортсмены-любители преодолевали расстояние длиной в 1,5, 6 и для более выносливых - 12 километров. Бежали эстафету те, кто пришел со своей второй половинкой. Каждый участник марафона любви преодолел маршрут, описывающий форму сердца, – главного символа Дня святого Валентина. К слову, оценить свои беговые способности приходили целые семьи и некоторые даже с питомцами.

