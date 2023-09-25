Навести порядок и сделать столицу еще комфортнее! Марафон осеннего благоустройства стартовал в Минске. В период до ноября планируют убрать более 3 тысяч гектаров зеленых территорий. Отремонтируют полтысячи единиц детского игрового и спортивного оборудования.

Кроме этого, во дворах восстановят почти 16 тысяч квадратных метров дороги. Работы комплексные: также это уборка чердаков и подвалов, ремонт газонов, вывоз листвы и озеленение. Помогать коммунальным службам будут организации и предприятия города. "Экоэстафету" поддержат и минчане.

