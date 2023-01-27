"Марафон памяти" стартовал в северной столице Беларуси - эстафету приняли кадеты Витебского училища

Работа на этом не останавливается. И мы можем пока что с уверенностью говорить о 452 населенных пунктах Витебского района, которые были уничтожены немцами в годы оккупации. 160 населенных пунктов считаются не возрожденными. 14 из них были уничтожены вместе с мирным населением. Т. е. это повторение хатынской трагедии. И эти населенные пункты нанесены на мемориальный комплекс "Хатынь".

Андрей Кулябкин, директор Витебского районного историко-краеведческого музея