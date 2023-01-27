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"Марафон памяти" стартовал в северной столице Беларуси - эстафету приняли кадеты Витебского училища

"Марафон памяти" в Витебской области охватит учебные заведения региона и станет еще одним поводом вспомнить героические события Великой Отечественной войны. Школьники посетят знаковые места, встретятся с ветеранами, окажут им помощь. Первыми эстафету приняли кадеты Витебского училища. Здесь открылась передвижная выставка, посвященная теме геноцида белорусского народа в годы войны. Экспозицию подготовили сотрудники историко-краеведческого музея. Данные, которые легли в основу, собраны и систематизированы совместно с прокуратурой.

Работа на этом не останавливается. И мы можем пока что с уверенностью говорить о 452 населенных пунктах Витебского района, которые были уничтожены немцами в годы оккупации. 160 населенных пунктов считаются не возрожденными. 14 из них были уничтожены вместе с мирным населением. Т. е. это повторение хатынской трагедии. И эти населенные пункты нанесены на мемориальный комплекс "Хатынь".
Андрей Кулябкин, директор Витебского районного историко-краеведческого музея
Наш педагог Николай Васильевич Пивовар курирует научно-практические работы, а также занимается поиском мест и жертв холокоста на территории Витебского района. Кадеты принимали участие в этой работе. Также мы ходим в походы, где самостоятельно вместе с нашим руководителем ищем места захоронения, которые были, возможно, утеряны.
Полина Шидловская, кадет Витебского кадетского училища

Областная акция "Марафон памяти" финиширует в Ушачском районе на мемориальном комплексе "Прорыв".

В мае школьники из разных уголков Витебской области примут участие в праздновании годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской партизанской зоны.

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