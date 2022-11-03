Марафон подарков - добрая традиция ноября! Сразу несколько знаковых объектов открыли в разных регионах Беларуси

Добрые традиции, которые все мы помним еще с советских времен. В современность перенесли лучшие из них. Например, дарить подарки к праздничным датам.

Ежегодная традиция ноября - сразу несколько знаковых объектов открыли в разных регионах Беларуси. В поселке Сураж Витебского района, например, возвели новый мост. В Кобрине появилась производственная площадка по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов. А в Каменецком районе открыли самую большую молочно-товарную ферму. Кроме производственной и транспортной инфраструктуры, в приоритете социальная. Так, новое здание детской школы искусств сегодня торжественно открыли в Столбцах. О "громких премьерах" и нужных объектах - Елена Витко.

Сорок километров от Витебска и вот она - северная Венеция. Жизнь в городском поселке Сураж подчинена воде: небольшой населенный пункт на три части делят две большие реки. Западная Двина и впадающая в нее Каспля. Берега Двины связывает паром. Единственный же мост в поселке - через Касплю. Это не просто важный элемент дорожной инфраструктуры. Транспортная артерия международного значения! Переправа расположена на трассе, что ведет к границе Российской Федерации. И сегодня мост торжественно открыли после реконструкции.

Строители укрепили опоры, возвели новые пролетные конструкции. Над сооружением, длиной почти 290 метров, работали 14 месяцев. Все это время функционировал мост-дублер.

Технология интересная тем, что использовались для строительства временного моста объездного плавсредства. На плаву это довольно-таки редко применяется. Совместная работа двух больших грузоподъемных кранов 50-тонных, расположенных на баржах - в русле реки они стояли. И всю систему пролетного строения - 33 метра - приходилось собирать между ними. Александр Максимович, главный инженер филиала "Мостостроительное управление № 5" ОАО "Мостострой"

Только в Витебской области в этом году обновят восемь мостов. По стране же отремонтируют и построят 35 (на республиканских магистралях). Еще 42 путепровода реконструируют на местных дорогах.





Кобрин

Впрочем, внимание не только транспортной, но и производственной инфраструктуре. В канун 7 Ноября новую площадку по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов открыли в Кобрине. Завод принадлежит брестской компании, которая занимает третье место в стране по объемам мясной продукции. Впрочем, продуктовый бренд знают не только белорусы. На экспортной карте - пятнадцать стран: Армения и Китай, Сингапур и Малайзия… Новый цех увеличит объемы производства кобринского завода почти в два раза: в смену будут выпускать до 60 тонн продукции. Кроме этого, появится 50 дополнительных рабочих мест.

Радует то, что брестчане, как говорит Президент, закатывают рукава и идут искать возможности. И находят. Если сравнивать первый квартал этого года и последний, мы видим, насколько прибавили предприятия СЭЗ. Санкционное давление только подзадоривает и дает возможность поверить в себя. Как говорят: если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области

Обеспечение продовольственной безопасности, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией - задача номер один. Беларусь с этим успешно справляется. Сегодняшнее открытие нового цеха позволит не только укрепить еще больше наши экспортные направления, но и нашему белорусскому потребителю обеспечить широкий ассортимент качественной продукции по справедливой обоснованной цене.

Каменецкий район

Дивидендов ждут и от молочной отрасли. В деревне Ганцевичи открыли новую молочно-товарную ферму. Теперь это самый большой комплекс в Каменецком районе: на полторы тысячи голов. Автоматизированная установка, так называемая карусель, позволяет одновременно доить 60 буренок. В среднем каждая сейчас дает около 28 литров молока в день. Для сохранности качества кормов - современный склад и станция обезжелезивания.

Валовка молока у нас 106 %, надой мы увеличили на 3,8 %. Это хороший показатель, и Брестчина показывает, что выбранные пути по реконструкции и задач заготовки кормов, всех комплексов сельскохозяйственных работ - мы идем в правильном направлении. Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

Ноу-хау в АПК и важные открытия в сфере здравоохранения, премьеры в системе образования или же новации в культуре. К ноябрьскому марафону подарков присоединилась и Минская область.





Столбцы

В Столбцах сегодня открыли новое здание детской школы искусств. Так, музицировать и творить юные таланты будут по адресу Социалистическая, 40. Ранее "креативный хаб" располагался в постройке 1924 года. Новый же объект попал в инвестиционную программу: его реконструировали.

Здесь учат ноты складывать в мелодию, а краски смешивать так, чтобы на холсте рождался шедевр. Всего в школе искусств пять направлений и почти 700 воспитанников.

Очень гордимся нашими коллективами. У нас 7 коллективов со званием "народный" и образцовые. Еще один коллектив носит самое почетное звание - заслуженный коллектив РБ - народный духовой оркестр "Витины". Восемь коллективов представляют нашу школу, наш город, наш район на различных конкурсах, фестивалях. Татьяна Курмышева, директор Столбцовской детской школы искусств

Чтобы вдохновлять и мотивировать одаренную молодежь, пространство должно подготовили. В кабинетах новая мебель и атрибуты для творчества, закупили музыкальные инструменты. Есть студия звукозаписи, современные вокальные и театральные классы, хореографический зал.

Искусство способствует гармоничному развитию человека. И я считаю, что такие объекты должны быть в каждом районном центре. Столбцы, на мой взгляд, близки к этому. Здесь есть и школы, и бассейны, и поликлиники, и больницы, и кинотеатр, а сейчас и современная школа искусств. Так, для комфортной жизни в Столбцах сделано очень многое. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Старые Дороги