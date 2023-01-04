Марафон подарков охватил 5-й родильный дом Минска, здесь 1 января родились пятеро детей

Приятно отметить, что две мамы - многодетные семьи, т.е. это говорит о том, что программа нашей поддержки именно многодетных семей, поддержки вообще в целом семей и детей работает в стране, она оправданна. Их счастливые глаза об этом говорят.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска