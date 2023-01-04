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Марафон подарков охватил 5-й родильный дом Минска, здесь 1 января родились пятеро детей

Марафон подарков охватил роддома Минска. Поздравления принимают малыши, родившиеся 1 января, и их мамы. Только в столице в первый день нового года на свет появились 29 детей. Пятеро из них - в 5-м родильном доме. Сегодня поздравления в рамках акции "С любовью к детям" от "Белой Руси".

Счастлива, еще одна девочка появилась, очень рада ей. Их всего 7: 4 девочки уже и 3 мальчика.
Анна Савченко, многодетная мама
1 января в нашем родильном доме родились пятеро малышей. Одна из женщин родила двойню. Все чувствуют себя достаточно хорошо после родов. Сегодня начинается день выписки. Кто-то сегодня уже пойдет домой праздновать день рождения своего малыша вместе со своей семьей.
Василий Шостак, заместитель главврача клинической больницы № 5 г. Минска
Приятно отметить, что две мамы - многодетные семьи, т.е. это говорит о том, что программа нашей поддержки именно многодетных семей, поддержки вообще в целом семей и детей работает в стране, она оправданна. Их счастливые глаза об этом говорят.
Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района г. Минска

За первые сутки нового года в стране на свет появились 110 детей.

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