Марафон "Поезд памяти" объединил молодежь Беларуси. Патриоты преодолели более 500 км

Боль и скорбь о сотнях невинно загубленных жизнях трагичным эхом не дает забыть кровавую историю нацизма на наших землях. На этой неделе белорусы вспоминали, как 80 лет назад фашисты сожгли Хатынь. В обновленном мемориальном комплексе прошли памятные мероприятия с участием Президента. А сегодня к святыне прибыли 11 автобусов из Витебской области. Патриотический марафон "Поезд памяти" объединил молодежь. Патриоты преодолели более 500 километров. Старт был дан от площади Победы в Витебске, а завершился у мемориала "Прорыв" в Ушачском районе.

Но все же самое сильное впечатление оставила Хатынь. Символ несокрушимости белорусского народа. Ольга Масловская из Хатыни.

Цветы к Вечному огню. Эту святую традицию не нарушают и сегодня. В ней - уважение к павшим героям и гордость за нынешний день страны. "Автопоезд памяти" берет старт от площади Победы. Этот день молодежь Витебской области посвящает Году мира и созидания и 80-летней годовщине Хатынской трагедии - важнейшему уроку истории.

В канун памятной даты среди школьников был объявлен конкурс рисунков "Хатынь глазами детей". Сегодня назвали имена лучших. Хатынь - она в каждой семье. Более 200 белорусских деревень были сожжены вместе с жителями и тысячи населенных пунктов - уничтожены частично.

По ним и сегодня звонят колокола Хатыни. И от этого звука стынет кровь. С момента трагедии прошло 80 лет, но боль не утихает.





Екатерина Прокопенко, участница патриотического марафона: Очень жаль, что это произошло в Беларуси. Об этом нужно помнить. Обязательно приезжать в эти места.





Галина Авижа, участница патриотического марафона: Каждая фраза, которую говорил наш экскурсовод, она пронизывает. Слезы наворачиваются, невозможно равнодушно все слушать.

Более 300 гостей из Витебской области склоняют головы перед скульптурой "Непокоренного человека". Многие здесь не впервые, поэтому на подступах к комплексу сразу замечают здание нового музея и храм, восстановленный по чертежам того самого, где ставили свечи жители Хатыни.

Память - наше спасение. Реконструкция "Хатыни" стала общенациональным делом и долгом. По поручению Президента на этой площадке развернули масштабные работы. Обновленный мемориал открыл двери к годовщине трагедии.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг. В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой. Здесь рвется сердце, и с трудом можно подобрать слова.

Шуневка - сестра Хатыни

Следующая остановка - в семидесяти километрах. Шуневка - деревня, которой нет на карте Беларуси. Ее могила - среди других на кладбище сожженных деревень в Хатыни. Здесь время остановилось 22 мая 1943-го. Шуневку фашисты уничтожили в ходе карательной операции "Котбус". Жертвами стали 66 сельчан. Чудом уцелели лишь трое.

Ирина Григорович, заведующий филиалом "Мемориальный комплекс "Шуневка" Бегомльского музея народной славы: Трагедия произошла рано утром, на рассвете. Вывели всех жителей из своих домов и погнали в конец деревни, где находился колхозный сарай.

После войны пострадавшая в результате кровавой ненависти врага Шуневка уже не возродилась. В память о погибших жители из окрестных деревень воздвигли мемориал. Он получил название "Проклятие фашизму" и был торжественно открыт в 1979 году.

Ананич Фая - 5 лет, Кирвель Миша - 2 года, Рутковская Лида - 7 лет. Среди погибших в основном дети, женщины и старики. В этот колодец каратели бросали младенцев и закидывали гранатами.