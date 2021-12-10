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Марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" завершится 10 декабря в Минске
Памятной акцией в белорусской столице завершится марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство". Масштабное мероприятие объединит более 500 бойцов студенческих отрядов со всей страны, а также ветеранов студотрядовского движения и руководителей организаций. С самого утра для ребят подготовлена экскурсионная программа по знаковым местам Беларуси. Уже в полдень студотрядовцы возложат цветы к монументу Победы в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны. А одним из ключевых событий марафона станет закрытие третьего трудового семестра. Оно запланировано на 15 часов.
Республиканский марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" стартовал 15 сентября в столице накануне Дня народного единства с участием3 тысяч бойцов студенческих отрядов и продолжил свой путь по всем регионам Беларуси.
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