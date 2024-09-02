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Марат Марков и Иван Эйсмонт поговорили со студентами факультета журналистики БГУ о трендах в подаче информации
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О трендах в подаче информации говорили сегодня на факультете журналистики БГУ.
В гости к студентам пришли министр информации Беларуси Марат Марков и руководитель крупнейшего медиахолдинга страны - Национальной государственной телерадиокомпании - Иван Эйсмонт. Встреча прошла в формате открытого диалога, все желающие смогли задать вопросы. Факультет журналистики - кузница кадров. В последние годы особенно высок интерес к аудиовизуальным СМИ.
У нас заключены соглашения с нашими базовыми организациями. Организациями - заказчиками кадров стали все крупнейшие телеканалы страны: Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, поэтому они у нас забирают значительную часть выпускников. В прошлом году не меньше половины отправили на разные аудиовизуальные СМИ.
В этом году на факультет журналистики БГУ поступили 122 студента. Из них 42 человека выбрали специальность "информация и коммуникация", 80 - "журналистика". К слову, набор на эту специальность увеличен на 25 %.