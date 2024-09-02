Марат Марков и Иван Эйсмонт поговорили со студентами факультета журналистики БГУ о трендах в подаче информации

У нас заключены соглашения с нашими базовыми организациями. Организациями - заказчиками кадров стали все крупнейшие телеканалы страны: Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ, поэтому они у нас забирают значительную часть выпускников. В прошлом году не меньше половины отправили на разные аудиовизуальные СМИ.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ

