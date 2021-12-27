Марат Марков: В приграничной полосе Польши появилась "зона", где отсутствуют понятия "право" и "закон"

В приграничной полосе Польши появилась "зона", где отсутствуют понятия "право" и "закон". Такое мнение высказал руководитель телеканала ОНТ Марат Марков в программе"Клуб редакторов".

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Говоря о ситуации на польской границе, Марат Марков сравнил события с сюжетом фильма "Сталкер".

"Сейчас в приграничной полосе Польши появилась "зона" - там, где вообще отсутствуют понятия "право" и "закон". И в этой "зоне" творить можно все, что угодно тем, кто определяет эти порядки"

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Он также провел параллель с "самой старой демократией в мире". Американская тюрьма в Гуантанамо не определена никаким правовым документом.

"Секретные тюрьмы в Польше, про которые много говорили, очевидно есть"