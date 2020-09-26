Бандеролью из Копенгагена. Юная художница из Орши Маргарита Бутор выиграла международный конкурс рисунка и в качестве главного приза получила велосипед. Подарок доставили из Дании почтой. Конкурс был посвящен творчеству известного датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Участники должны были создать иллюстрации к произведениям автора. Какая сказка вдохновила художницу на победу, узнала Ольга Масловская (видео).