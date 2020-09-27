Следующая история - пример сильных женщин - и духом, и жизненной позицией. Маргарита Галиновская - одна из тех, кто выступал на сцене Женского форума "За Беларусь". На многотысячную публику она говорила о том, как сегодня в первую очередь важно работать, заботиться о семье и растить будущее поколение в стабильной стране.

И это не просто слова, а главные правила в жизни Маргариты Галиновской. За 14 лет она вместе с мужем Юрием воспитала 35 чужих, но родных по духу детей. Детский дом семейного типа был создан в Жодино в 2006 году. Сегодня родители-воспитатели Галиновские воспитывают еще 9 ребят, старшему 15 лет, младшему - 6. О роли женщины в белорусском обществе и о силе представительниц прекрасного пола - следующий материал.



