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Маргарита Малькова о конкурсе "Мы своей Беларусью гордимся!"

Музей современной белорусской государственности провел открытый конкурс фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!". На конкурс поступило более 380 работ как от профессионалов, так и любителей. Кем гордятся, чем дорожат белорусы, мы поинтересовались у старшего научного сотрудника Музея современной белорусской государственности Маргариты Мальковой.

Смотрите интервью с Маргаритой Мальковой в программе "События" 13 декабря в 17:25 на телеканале "Беларусь 24".

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