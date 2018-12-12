Маргарита Малькова о конкурсе "Мы своей Беларусью гордимся!"

Музей современной белорусской государственности провел открытый конкурс фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!". На конкурс поступило более 380 работ как от профессионалов, так и любителей. Кем гордятся, чем дорожат белорусы, мы поинтересовались у старшего научного сотрудника Музея современной белорусской государственности Маргариты Мальковой.