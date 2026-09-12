Марго Зингман: Хочу красиво и гордо представить Беларусь

В центре Минска, на берегу реки Свислочи, работает выездная студия "Первого информационного". С Марго Зингман, представительницей Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение", журналист Полина Шуба поговорила о творчестве, учебе и поддержке семьи.

"Ответственность у меня большая. Сейчас очень насыщенный график, потому что эту ответственность на меня возложило государство. Я хочу красиво и гордо представить свою страну, не подвести себя и свою родину", - сказала суперфиналистка шоу "Фактор. BY. Дети".

11 сентября вышла новая песня Марго в дуэте с Максимом Фадеевым "Беларусь моя". По словам юной исполнительницы, композиция передает всю мощь и красоту родной страны. "Там такие слова, такая музыка! 26 сентября, прямо в мой день рождения, на концерте Максима Фадеева состоится живая премьера нашей новой песни и композиции, которую я буду представлять на конкурсе "Наше поколение". До сих пор не могу поверить, что такой гений написал музыку для меня", - поделилась Марго.

Она также рассказала, что участие в проекте "Фактор. BY. Дети" сильно изменило ее и дало бесценный опыт. "Меня узнают на улицах. Я счастлива, что получила такой опыт: повзрослела и стала профессиональнее. Если бы была возможность, я бы приняла участие в этом шоу еще раз", - отметила исполнительница.

Сейчас у Марго очень насыщенный график: каждый день репетиции и занятия по вокалу. Из-за съемок она пропустила целую четверть в школе, но педагоги помогают наверстывать программу. Большую поддержку оказывает семья, в том числе братья. "Мы с ними веселимся и классно проводим время. Это большое счастье - родиться в прекрасной многодетной семье", - отметила Марго Зингман.