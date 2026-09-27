Марго Зингман спела с Максимом Фадеевым на "Минск-Арене"

Именитый композитор Максим Фадеев посвятил Беларуси песню. Премьера о непокоренной стране с глазами-озерами прозвучала накануне на "Минск-Арене". Дуэт заслуженному деятелю искусств России составила наша Марго Зингман.

Поздравления уже 12-летней Марго Зингман летели с полуночи. Но одни из самых важных - в ответственный момент. Марго впервые в кулуарах "Минск-Арены". Считанные минуты до саундчека. Напутствия на вечер дала наставница по "Фактору" Настя Кравченко.

Сердечные лучи поддержки именно от Фадеева неспроста. На его сольнике суперфиналистка "ФАКТОР.BY. Дети" стала единственным спецгостем. Для Марго это момент осуществления мечты, ведь еще в мае, будучи просто зрителем на концерте "Комнаты культуры" во Дворце спорта, она загадала тоже спеть на большой сцене. Желание сбудется сентябрьским страйком, и оба раза - что символично - на проспекте Победителей.

Марго Зингман, представитель Беларуси на международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Всегда на любом дне рождения я загадываю быть звездой, какой-нибудь звездный час, выступить на большой сцене. И я считаю, это абсолютно сбылось, потому что столько зрителей. И выступить с таким гением, Максом Фадеевым. Я думаю, уже не секрет, что я буду исполнять с ним песню "Беларусь моя". Она вышла 11 сентября. Эта песня о мощи нашей Беларуси. Вообще, Беларусь - это воздух, воздух всего мира. И, конечно, хотелось вникнуть в суть песни. И когда я впервые ее услышала, у меня покатились слезы".

Трепет не скроешь и под тоннами занавеса в чаше арены. На репетиции заслуженный деятель искусств России уступил сцену маленькой минчанке. Заглушало сердцебиение, ведь первый выход с микрофоном на лед "Минск-Арены" для каждого артиста -историческое событие.

Приезд Фадеева в Минск точно ждала Беларусь. Все 10 тыс. билетов распродано, в зале - солд-аут и буквально с первых минут - адреналин.

К слову, Фадеев - не только автор "Танцев на стеклах", но еще и песни, с которой Марго споет за Беларусь на "Нашем поколении". Сам композитор еще с первого прослушивания голоса артистки отметил ее мощный природный инструмент. Поэтому на свой сольный концерт Фадеев пригласил не популярного белорусского певца, а начинающую исполнительницу.

Лайв-премьера о пережитой боли, непокоренной Хатыни и глазах-озерах. Подарок белорусам написал лично Фадеев, вплетая в аранжировку и национальные мотивы. Это первое исполнение зрители восприняли стоя и со слезами.

Овации, которые заряжают на успех и в Ташкенте. 20 ноября вся Беларусь будет переживать за Зингман. Ей предстоит "держать ладонями свет" на международной арене. Через несколько дней у суперфиналистки любимого "ФАКТОР.BY. Дети" съемки клипа на конкурсную композицию.