На международном конкурсе "Наше поколение" белоруска Марго Зингман споет под 17-м номером. Ее композиция "Я держу ладонями свет" станет кульминацией гала-шоу. Напомним, финал состоится в Ташкенте 20 ноября. Репетиции в главном павильоне узбекского телеканала "Зор ТВ" начнутся уже сегодня. Марго выйдет на сцену одна, без хореографической группы. Вместо нее - визуальный рассказ за световыми лучами и восходящим солнцем за спиной. Исполнение будет лаконичным. Наша артистка станет буквально источником света. Драматургию в движениях прорабатывают в тандеме с вокалом. Репетиции - в личном графике Марго каждый вечер.

Татьяна Дробышева, педагог по вокалу:

"Обязательно распевка, обязательно разогрев голоса, обязательно упражнения на технические какие-то моменты, которые присутствуют в песне. Она должна заранее иметь такую привычку предслышания звука, голоса. То есть она находится не здесь и сейчас, она поет здесь, но она уже думает, что она будет петь дальше через такт".

Телеверсию финала международного конкурса смотрите на "Беларусь 1" в эту субботу. Но голосовать за Беларусь можно уже завтра! 19 ноября в 13:00 на официальном сайте конкурса откроют онлайн-голосование. Каждый может зайти на сайт, прослушать видеовизитки 18 песен и выбрать трех фаворитов. Можно отдать голос и за своих. Результаты зрительского голосования будут суммированы с оценками жюри. От Беларуси их выставит наставница "Фактор.by Дети" и представитель Беларуси на "Интервидении" Настя Кравченко.