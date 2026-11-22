Краткий пересказ от ИИ

На протяжении недели голоса 18 стран мира обменивались культурными кодами в Ташкенте. Узбекистан впервые принял финал Международного телевизионного конкурса "Наше поколение".

Конкурс прошел в четвертый раз. Инициатива России, которую поддержали на высшем уровне объединения БРИКС и ШОС. Именно на этом конкурсе распелись страны Африки. Желание присоединиться изъявила и Европа. Дебютировали Мальта и Италия.

Такой творческий детский саммит - альтернатива политизированному детскому "Евровидению". В котором, к слову, и стран было поменьше. И никто не захотел стать страной-открытием впервые с 2008 года.

"Наше поколение" только набирает силу и позиционирует аутентичную музыку без границ и политподтекстов. Ребята от 9 до 16 лет изучали Ташкент, саму историю Узбекистана. Не помеха и языковые барьеры.

Душой этой интернациональной команды в кулуарах стала Беларусь. 13-летняя Марго Зингман буквально влюбляла в нашу страну и в свою песню. Суперфиналистку "Фактор. BY. Дети" поддержал именитый композитор Макс Фадеев, выступив автором конкурсной композиции. "Я держу ладонями свет" - как манифест сильной духом Марго.

Номер пересказали на сцене с помощью хореографии света. Команда Белтелерадиокомпании предложила зрителям лаконичный визуал. Восходящее солнце буквально стало частью нашей артистки, а мощный вокал еще во время первых репетиций вывел ее в фавориты.

Талант белоруски на высшие баллы оценило международное жюри. Максимум - от Таджикистана и Монголии. На вторую строчку нас ставили Россия, Бразилия, Соединенные Штаты Америки. Итого, по мнению экспертов, Марго была на третьем месте, но именно зрительская поддержка изменила итоговую таблицу.

Наши 572 балла, и Беларусь впервые за историю "Нашего поколения" стала абсолютным победителем. Триумфатор Марго Зингман держит ладонями свет и от главной хрустальной статуэтки.

Марго Зингман, победитель Международного телевизионного конкурса детской авторской песни "Наше поколение":

"Я просто не верю. Честно сказать, у меня просто нет никаких эмоций, потому что я устала. Я не верю, это сон просто. Я хочу заплакать, но не могу. Я просто не верю в это. Честно сказать, это был очень большой стресс, но это было очень приятно. "Наше поколение", спасибо большое, это бесценный опыт. Я счастлива привезти победу в свою страну, в Беларусь! Я вообще не верила, что победа будет моей. Я думала, что я так и останусь на четвертом или даже ниже месте. Я расстроилась, потому что это была моя мечта, но когда я увидела голосование зрителей, я просто не поверила. Я до сих пор не верю. Спасибо большое, моя любимая страна Беларусь! Я не знаю, что я бы без вас делала. Спасибо вам огромное".

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Отличная альтернатива того, что от нас ушло. Я имею в виду международный европейский конкурс. Здесь стран, на всякий случай, больше, чем там. Я знаю, что желающих было еще больше, просто нужно организовывать, я так понимаю, два концерта. Шоу нужно масштабировать, расширять. Я надеюсь, что когда-нибудь, может, и мы попробуем это сделать. Мы всегда с удовольствием за это возьмемся. Вообще супер, я счастлив, доволен. Тяжело наблюдать за тем, как на подобных конкурсах происходит голосование. Верил, что все может быть, учитывая, какие страны были перед нами, так оно и вышло. Я в Марго не сомневался, потому что мы очень давно не выигрывали. Для нас это большое событие благодаря Маргоше, но мы в ней не сомневались. Молодец, поздравляю тебя".

Кто станет следующим голосом Беларуси на "Нашем поколении", решит второй сезон "Фактор. BY. Дети". Съемки популярного талант-шоу стартуют в феврале.