Марианна Щеткина провела встречу со студентами Педагогического университета

Встреча со студентами прошла сегодня и в Педагогическом университете. Вопросы распределения, трудоустройства и жилья обсудили вместе с Марианной Щеткиной - заместителем председателя верхней палаты белорусского парламента. Она же является и национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, где особое внимание уделяется вопросам качества образования.