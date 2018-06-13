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Марианна Щеткина провела встречу со студентами Педагогического университета

Встреча со студентами прошла сегодня и в Педагогическом университете. Вопросы распределения, трудоустройства и жилья обсудили вместе с Марианной Щеткиной - заместителем председателя верхней палаты белорусского парламента. Она же является и национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, где особое внимание уделяется вопросам качества образования.  

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