Счастье быть мамой: Марина Шарапа воспитала 60 детей

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси проходит Неделя родительской любви. 14 октября состоялся важный праздник для прекрасной половины населения - День матери.

Женщины самых разных профессий - педагоги, медики, работники сферы услуг - те, кто добился успеха и в карьере, и в семье, были удостоены наград различного уровня.

Самая почетная из них - орден Матери, который вручили белорускам. Одна из историй: Марина Шарапа, воспитавшая 60 детей

Марина Шарапа, многодетная мама:

Марина Шарапа

"Быть мамой - это отдавать всю себя до конца детям, получать взаимность, быть нужной им. А я знаю, что я им очень нужна".

Быть заботливой мамой, любящей женой и успешным специалистом одновременно - задача не из легких. Но для Марины Шарапы это осознанный выбор, в котором она не сомневается ни секунды. История этой женщины завораживает: в 19 лет у Марины родился первый сын, через 10 лет - дочка, но этого было мало - понимала, что ее призвание - быть мамой. Так в 2009 году она взяла первого приемного ребенка, а после затянуло… Марина стала родителем-воспитателем дома семейного типа. За 17 лет материнства ее любовь почувствовали 60 детей - так она стала мамой не только по жизни, но и по профессии.

Марина Шарапа, многодетная мама:

"Свои дети - это свои дети, у них свои дела, свои проблемы, свои там заботы, свои игры. Приемный ребенок - это совсем другое. Ему же нужно любви от меня много. Своим-то хватает, свои уже не просят, им и так достаточно - выше крыши. А приемному ребенку надо, потому что он так, как и я, был обделен этой любовью. И очень-очень хотелось. Когда я поняла, что я даю этому ребенку любовь, он отдает мне ее в два раза больше, и я от этого ребенка получаю то, чего мне не хватало в моем детстве. Я поняла, что мне это надо. Нам сказали, что Несвижский район ищет родителей-воспитателей. Там открывается детский дом. Я загорелась этой идеей, поняла, что дом будет большой и что сюда можно вместить очень много детей".

Чтобы все успевать, в семье действует простое правило: каждый занят своим делом: у детей - учеба, каратэ, танцы, футбол, а еще домашние хлопоты, которые они выполняют вместе. И никто не жалуется - наоборот, ребята гордятся своей большой и дружной командой. А мама поддерживает их и направляет.

дети играют

Денис Захаревич, сын:

"Мне не скучно в этой семье: мне братья могут помочь с уроками, если мама занята чем-то. Спасибо ей за то, что взяла меня в семью".

Матвей Милюк, сын:

"Нормально. Ну, идеально. Меня мама научила культуре, здоровью, правильному рациону питания. Маму я люблю за то, что она никогда не бьет, не ругает, помогает, никогда не бросит меня в беде. Когда я хочу поговорить, она меня всегда выслушивает".

Марина Шарапа, многодетная мама:

"Я не одна. Да, мы вместе вытираем пыль, мы вместе моем полы, пылесосим, мы вместе готовим. Мы даже уже научились утюжить. Мы теперь вместе утюжим. Кто помогает мне утюжить? Кирилл".

Быть всегда вместе - это хорошо, но каждому ребенку хочется личного внимания, разговора по душам, чтобы рассказать о самом сокровенном. И Марина легко справляется с этой задачей. Если кто-то из ребят хочет поговорить, они закрываются в комнате от всех: могут там плакать, смеяться. И что самое интересное - многодетная мама находит время и для себя.

Марина Шарапа, многодетная мама:

"Если у меня не получается находить время, есть наш начальник отдела образования. Она всегда находит время для меня. Она звонит и говорит: "Собираемся, завтра там или послезавтра едем на экскурсию. Я вас приглашаю на концерт. Вы поедете в театр. Мы купили билеты". Вот таким образом, если я не нахожу времени, то эта святая женщина находит время для меня".

Мама - это человек, который бескорыстно делает все для счастья своих детей. А когда этот труд замечают, это вдвойне приятно. 14 октября почетный орден Матери получила Марина Брониславовна. Она вошла в число более 14 800 многодетных мам страны.

орден Матери

Марина Шарапа, многодетная мама:

"Я даже не думала, что я его получу, потому что четверо детей у меня усыновленные, а я слышала, что дают орден Матери, если пятеро и более детей. Я не думала, что за усыновленных детей тоже дают орден. Поэтому как-то спокойно жила, не ждала никогда. И когда мне позвонили и сказали, что Президент подписал указ о награждении меня орденом Матери, я плакала".

Кирилл Шарапа, сын:

"Спасибо ей большое, что она меня вырастила, сделала хорошим. Чтобы я не боялся ничего".

Полина Шарапа, дочь:

"Мама для меня - это радость в моей жизни. Это как будто какой-то сюрприз мне подарили".

Труд родителей - нелегкий, но важный, и государство это ценит. Крепкая семья сегодня - залог процветания общества. А мама - это и первое слово, и первый взгляд, и первая любовь. Она рядом, когда мы делаем первые шаги, и остается опорой, когда мы идем по жизни уже взрослыми. И для каждой женщины быть мамой - это что-то сокровенное и особенное.

открытка

Марина Шарапа, многодетная мама:

"Для меня быть мамой - жить. Слово "мама" для меня - это смысл моей жизни. И если бы мне дали вторую жизнь, я бы все равно была мамой, только, наверное, немножко по-другому я бы воспитала. Я бы начала работать раньше и еще больше детей обогрела".