Марьина Горка с размахом отметила День города

Колоритные торговые ряды, мастер-классы от ремесленников и большой концерт в формате оупен-эйр. Марьина Горка накануне с размахом отметила юбилей. Городу, который расположился буквально в самом сердце нашей страны, исполнилось 65 лет.

Поздравляли именинника не только местные жители, приехало и много гостей. Среди них и известные белорусские артисты. Впрочем, шумел и танцевал город-юбиляр до полуночи.



Завершающим аккордом праздника стал красочный фейерверк. А за несколько минут до этого зрителей вечернего шоу ждал видеосюрприз. Кадры визита и слова поздравления от Президента.



