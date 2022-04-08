Марина Ильина, посещая супермаркет в Минске: Поставщики, и торговые сети ведут себя добросовестно

Цены и ассортимент продуктов питания. Мониторинги охватили все регионы страны и проходят каждый день. За тем, чтобы товары оставались доступными для людей, следят члены Совета Республики.



Если есть нарушения, информацию направляют в МАРТ - и уже там принимают оперативные решения

Но в целом, и поставщики, и торговые сети ведут себя добросовестно. Это отметила сегодня сенатор Марина Ильина, посещая столичный супермаркет. Особое внимание социально значимым товарам. Все цены в пределах допустимых значений.