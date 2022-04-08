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Марина Ильина, посещая супермаркет в Минске: Поставщики, и торговые сети ведут себя добросовестно

Цены и ассортимент продуктов питания. Мониторинги охватили все регионы страны и проходят каждый день. За тем, чтобы товары оставались доступными для людей, следят члены Совета Республики.

Если есть нарушения, информацию направляют в МАРТ - и уже там принимают оперативные решения
Но в целом, и поставщики, и торговые сети ведут себя добросовестно. Это отметила сегодня сенатор Марина Ильина, посещая столичный супермаркет. Особое внимание социально значимым товарам. Все цены в пределах допустимых значений.

Повышение цены на социально значимые товары более чем на 1,2 % в месяц должно быть согласовано с комиссией по ценообразованию при Совмине.

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