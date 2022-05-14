Марина Ленчевская посетила детский дом семейного типа семьи Захаровых

Любовь, забота и поддержка в преддверии Международного дня семьи. Теплые слова звучат в адрес наших близких,тех, кто ежедневно дарит нам домашний уют, тепло, заботу и внимание. Поздравить со светлым праздником к семье Захаровых в детский дом семейного типа приехала депутат Палаты представителей Марина Ленчевская. Парламентарий передала детям сладости и подарок для обучения. Ответный сюрприз - ребята подготовили номер о крепкой и дружной семье.



Анжелика Захарова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

У нас сейчас 8 деток, все дети хорошие. Всех мы их любим. Для того чтобы была такая семья, нужна только любовь.



Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На семьи, особенно на семьи, в которых воспитываются дети, которые остались без попечения родителей, нужно обращать внимание постоянно. Я восхищаюсь Анжеликой Ивановной. Одна, супруг ушел, но вы посмотрите, какую классную семейную команду создала. Дети интеллигентные, воспитанные. Это действительно замечательная семья, в которой вырастут настоящие патриоты Беларуси. Мы эту дружбу прекращать не будем, будем общаться.



Адресная поддержка многодетных - одно из приоритетных направлений госполитики. Уже более 113 тысяч депозитных счетов по программе семейного капитала открыто в Беларуси.