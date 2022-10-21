Марина Ленчевская: Только сильное, истинно народное государство может карать, но и проявлять человеколюбие

С учетом той обстановки, которая складывается по периметру границ Беларуси, непростой обстановки, скажем откровенно. Очень важно качественно подойти к этому законопроекту, чтобы не допустить гражданского раскола. Это разделение на красных и белых - недопустимо. И белорусы с этим никогда не сталкивались.

Юрий Воскресенский, руководитель информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил"