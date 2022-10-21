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Марина Ленчевская: Только сильное, истинно народное государство может карать, но и проявлять человеколюбие
В Овальном зале Дома правительства состоялось предварительное обсуждение законопроекта об амнистии в связи с Днем народного единства. На свободу могут выйти 4,5 тысячи человек, а всего амнистия коснется более 8,5 тысячи. Рассчитывать на шаг гуманизма со стороны государства смогут те, кто стал на путь исправления, искренне раскаялся и не представляет угрозы для страны.
"Не всякая страна способна на такой акт милосердия. В частности, в странах англо-американской и некоторых странах романо-германской правовой системы такой институт, как амнистия, отсутствует в принципе. На мой взгляд, только сильное, истинно народное государство может позволить себе карать, но и проявлять человеколюбие", - сказала Марина Ленчевская.
С учетом той обстановки, которая складывается по периметру границ Беларуси, непростой обстановки, скажем откровенно. Очень важно качественно подойти к этому законопроекту, чтобы не допустить гражданского раскола. Это разделение на красных и белых - недопустимо. И белорусы с этим никогда не сталкивались.
Ключевое требование главы государства в подходах к амнистии - это справедливость. Все предложения, которые прозвучали сегодня в зале, будут тщательно проработаны профильными комиссиями парламента. Депутаты планируют рассмотреть законопроект уже в начале ноября.
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