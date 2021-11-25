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Марина Шкроб о разрешении ситуации с мигрантами
Беларусь делает все возможное и необходимое, чтобы ожидание мигрантами лучшей жизни, за которой они и идут в Европу, было максимально комфортным и безопасным.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Беларусь делает все, что может в этой ситуации сделать. Но она не может сделать того основного, чего хотят эти люди. Эти люди хотят в Германию. Каким образом мы можем их туда переместить? Только переговорами и только с согласия официального Брюсселя. Ждем ли мы помощи от международных организаций? Их помощь должна быть прежде всего как раз не в том, чтобы доставить нам медикаменты (хотя, конечно же, любая помощь не является лишней), но основная помощь, которую мы ждем от международных организаций, - это скорейшее решение вопроса о предоставлении гуманитарного коридора, чтобы эти люди смогли попасть туда, куда они, собственно, стремятся попасть.
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