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Марина Шкроб: Укрепление народовластия находит отклик в каждом трудовом коллективе

Укрепление народовластия находит отклик практически в каждом трудовом коллективе. Об этом рассказала депутат Палаты представителей Марина Шкроб на встрече с сотрудниками предприятия "Минскжелезобетон". За время проведения диалоговых площадок удалось снять много вопросов на местах. Сегодня большинство работников понимает, зачем Беларуси референдум и новый Основной закон. Люди готовы сделать шаг на эволюционном пути перемен.

Остались ли вопросы? Принципиальных вопросов уже не осталось. Но есть позиции, которые требуют уточнения. По-прежнему интересуются ВНС, как оно будет формироваться, смогут ли трудовые коллективы выдвигать своих представителей во ВНС. Это важно, потому что это и есть высшая степень народовластия.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

К обсуждениям подключаются не только депутаты, сегодня на встрече и прокурор Заводского района Минска. Такое представительство позволяет оперативно реагировать на обращения граждан.

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