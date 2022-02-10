Марина Шкроб: Укрепление народовластия находит отклик в каждом трудовом коллективе

Остались ли вопросы? Принципиальных вопросов уже не осталось. Но есть позиции, которые требуют уточнения. По-прежнему интересуются ВНС, как оно будет формироваться, смогут ли трудовые коллективы выдвигать своих представителей во ВНС. Это важно, потому что это и есть высшая степень народовластия.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси