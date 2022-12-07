Марина Шкроб: В Беларуси один из самых низких показателей младенческой и материнской смертности в мире

Мы выхаживаем новорожденных. Это очень тяжелая, кропотливая работа. Это реально высокие технологии. Мы уже оперируем деток внутриутробно. За последние годы шагнули очень далеко. Если мы говорим о перинатальной и младенческой смертности, то здесь у нас практически нет потерь. Каждый единичный случай младенческой смертности для нас - это ЧП республиканского масштаба. А о материнской смертности я даже не хочу говорить, потому что это вообще вселенская трагедия. И это реально так.

Марина Шкроб