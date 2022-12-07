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Марина Шкроб: В Беларуси один из самых низких показателей младенческой и материнской смертности в мире
Младенческая смертность в стране ниже, чем во всех странах СНГ и многих развитых государствах мира, в том числе Великобритании. Об этом в ток-шоу "Экономическая среда" рассказала зампредседателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Марина Шкроб.
Служба материнства и детства - это то, чем Беларусь может гордиться. Охраной материнства и детства у нас занимаются очень давно. Выстроена жесткая структура, созданы перинатальные центры, где оказывается помощь поуровнево. Также переоснащены все родильные залы, все реанимации.
Факт
Беларусь занимает 25-место в рейтинге комфортных для материнства стран.
Мы выхаживаем новорожденных. Это очень тяжелая, кропотливая работа. Это реально высокие технологии. Мы уже оперируем деток внутриутробно. За последние годы шагнули очень далеко. Если мы говорим о перинатальной и младенческой смертности, то здесь у нас практически нет потерь. Каждый единичный случай младенческой смертности для нас - это ЧП республиканского масштаба. А о материнской смертности я даже не хочу говорить, потому что это вообще вселенская трагедия. И это реально так.
Все это свидетельствует о высоком уровне белорусской системы здравоохранения.
Сильная социальная политика - это вектор развития нашего общества, который задал и поддерживает белорусский лидер Александр Лукашенко. Государство берет на себя большой спектр расходов, которые самостоятельно оплатить среднестатистической семье практически невозможно.
В РНПЦ "Мать и дитя", куда приезжают рожать женщины в тяжелых случаях, год назад открылся клинический центр реанимации, который по своему уровню не уступает ведущим мировым клиникам. В частности, по показателям этот центр ничем не отличается от одной из ведущих клиник Шанхая.
В клиническом центре реанимации выхаживают малюток, которые родились с весом всего в полкилограмма.
Для понимания: день пребывания такой крохи в стационаре обходится 719 руб. Если мы умножим эту цифру на длительность пребывания в стационаре (это 60 дней), то получим сумму более 40 тыс. руб., которая нужна была бы родителям, чтобы выходить кроху. Все эти расходы берет на себя государство.
О том, что еще в Беларуси делается для повышения рождаемости и как поддерживается материнство, каких результатов мы к этому времени добились и как выглядим на фоне других стран, смотрите ЗДЕСЬ.
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