3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Марина Царь победила на конкурсе многодетных мам "Краса Беларуси"
Многодетные мамы страны оспорили звание "Краса Беларуси". Гала-шоу республиканского проекта объединило 15 женщин, которые реализовали себя не только в материнстве, но и преуспели в бизнесе, благотворительной деятельности, музыкальной и спортивной сферах. Кто стал обладательницей заветного титула, знает Дарья Тарасова.
Они провели 8 дней вне зоны комфорта не только ради успешного штурма подиума. Объединились, чтобы доказать - между понятиями “красивая женщина” и “многодетная мама” сегодня стоит знак равенства. Позади уроки актерского мастерства, смотр талантов, фотосессии и обоюдные мастер-классы. Последние - монолог каждой о собственном жизненном сценарии. В топ-15 много мам найдем представительниц большого спорта, музыкантов-виртуозов, есть и те, кто заряжен на созидание в планетарных масштабах, реализует экологические проекты. А также женщин, которые уже влияют на социальную среду - разрабатывают концепции инклюзивного образования для особенных детей.
Быть многодетной мамой и не быть активной - это невозможно. Мы все стремимся к большему, потому что у нас есть цель, у нас есть стимул - это наши дети. Поэтому как бы тут все самодостаточные девушки. Тут нет никого, кто бы даже не подходил на титул "Красы Беларуси". Я бы каждой отдала победу.
Слоган проекта: "Беларусь – мама, многодетная мама"
Нетривиальная гонка за диадемой. "Краса" - конкурс, в котором отсутствует такой острый ингредиент, как конкуренция. От присмотра за детским садом за кулисами с любой здесь корона не упадет. Слоган проекта "Беларусь мама, многодетная мама" - история оправданная. Главного талисмана Мирослава, который прошел с участницами весь подготовительный марафон, развлекали поочередно. Вместе не только прошли километры на каблуках, отметили и первый совместный праздник.
Это невероятно, с музыкой, с песнями, с пожеланиями. Это день рождения я запомню на всю жизнь. Во-первых, дата 40 лет и то, где оно происходит, в какой компании. За такой короткий срок мы уже в принципе сдружились, мы не конкурентки. Каждая из нас самодостаточная, умная, красивая, успешная и мамочка, и жена, и женщина счастливая.
Первый шаг на подиуме под "Купалинку"
Первый шаг на подиуме под узнаваемую "Купалинку". В национальных образах дефилировали под аккомпанемент "Песняров". Инициативу прекрасной половины музыканты оценили, в коллективе тоже есть многодетные отцы.
Fashion-дефиле на конкурсе "Краса Беларуси - 2021"
Двигались не только по золотым стандартам конкурсов красоты, свернули в fashion. Выход в купальниках сменили на дефиле в боди. Для смелого показа разучили несколько танцевальных рутин.
Этот наш конкурс должен подчеркнуть, что женщина прекрасна молодая и бездетная, но родившая, рождающая и не одного ребенка - это просто красавица. И Александр Григорьевич Лукашенко ведь очень здорово однажды сказал, что самая большая опасность для нашей страны не политическая, не экономическая, даже не военная угроза, а демографическая.
Пока есть желание, пока организм просит, сердце умоляет, то нужно, конечно же, давать миру прекрасных детей, давать этим детям огромное количество любви, заботы.
Полчаса в совещательной комнате и корона досталась маме с говорящей фамилией. Марина Царь забрала главную диадему. Вместе с мужем Марина воспитывает троих детей, живет в Полоцке. Профессиональную деятельность начинала как экономист, трудилась финансистом в хоккейном клубе, а сегодня штурмует бьюти-сферу в качестве администратора салона красоты.
Современная многодетная мама - это мама, которая не останавливается, она всегда движется вперед. Она всегда интересна, инициативна. За такой мамой всегда потянутся члены ее семьи. Постараюсь нести эту корону гордо с поднятой головой, оправдать ваше доверие и быть примером для всех остальных.
Индивидуальный титул для каждой "Красы Беларуси"
Каждая конкурсанта получила индивидуальный титул. Путем голосования выбрали такие позиции, как "миссис фитнес", "мисс дружба" и "мисс талант". Место второй вице-миссис за юристом-международником Каролиной Никифоровой, первой - у спортивной Анжелики Деркач.
По закону жанра коронация - не единственный бонус для королев красоты среди мам. Приз - это и стартовый капитал для реализации благотворительного стартапа. Сиквел республиканского проекта "Краса Беларуси" ждем уже в следующем сезоне. Обещают расширить географию участниц. Цифрами мотивирует целевая аудитория. В Беларуси более 114 тысяч многодетных семей.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов