Марина Царь победила на конкурсе многодетных мам "Краса Беларуси"

Многодетные мамы страны оспорили звание "Краса Беларуси". Гала-шоу республиканского проекта объединило 15 женщин, которые реализовали себя не только в материнстве, но и преуспели в бизнесе, благотворительной деятельности, музыкальной и спортивной сферах. Кто стал обладательницей заветного титула, знает Дарья Тарасова.

Они провели 8 дней вне зоны комфорта не только ради успешного штурма подиума. Объединились, чтобы доказать - между понятиями “красивая женщина” и “многодетная мама” сегодня стоит знак равенства. Позади уроки актерского мастерства, смотр талантов, фотосессии и обоюдные мастер-классы. Последние - монолог каждой о собственном жизненном сценарии. В топ-15 много мам найдем представительниц большого спорта, музыкантов-виртуозов, есть и те, кто заряжен на созидание в планетарных масштабах, реализует экологические проекты. А также женщин, которые уже влияют на социальную среду - разрабатывают концепции инклюзивного образования для особенных детей.

Быть многодетной мамой и не быть активной - это невозможно. Мы все стремимся к большему, потому что у нас есть цель, у нас есть стимул - это наши дети. Поэтому как бы тут все самодостаточные девушки. Тут нет никого, кто бы даже не подходил на титул "Красы Беларуси". Я бы каждой отдала победу. Катажина Граница, участница конкурса "Краса Беларуси - 2021"

Слоган проекта: "Беларусь – мама, многодетная мама"

Нетривиальная гонка за диадемой. "Краса" - конкурс, в котором отсутствует такой острый ингредиент, как конкуренция. От присмотра за детским садом за кулисами с любой здесь корона не упадет. Слоган проекта "Беларусь мама, многодетная мама" - история оправданная. Главного талисмана Мирослава, который прошел с участницами весь подготовительный марафон, развлекали поочередно. Вместе не только прошли километры на каблуках, отметили и первый совместный праздник.

Это невероятно, с музыкой, с песнями, с пожеланиями. Это день рождения я запомню на всю жизнь. Во-первых, дата 40 лет и то, где оно происходит, в какой компании. За такой короткий срок мы уже в принципе сдружились, мы не конкурентки. Каждая из нас самодостаточная, умная, красивая, успешная и мамочка, и жена, и женщина счастливая. Лилиана Батурина, участница конкурса "Краса Беларуси - 2021"

Первый шаг на подиуме под "Купалинку"

Первый шаг на подиуме под узнаваемую "Купалинку". В национальных образах дефилировали под аккомпанемент "Песняров". Инициативу прекрасной половины музыканты оценили, в коллективе тоже есть многодетные отцы.

Fashion-дефиле на конкурсе "Краса Беларуси - 2021"

Двигались не только по золотым стандартам конкурсов красоты, свернули в fashion. Выход в купальниках сменили на дефиле в боди. Для смелого показа разучили несколько танцевальных рутин.

Этот наш конкурс должен подчеркнуть, что женщина прекрасна молодая и бездетная, но родившая, рождающая и не одного ребенка - это просто красавица. И Александр Григорьевич Лукашенко ведь очень здорово однажды сказал, что самая большая опасность для нашей страны не политическая, не экономическая, даже не военная угроза, а демографическая. Геннадий Давыдько, председатель РОО "Белая Русь"

Пока есть желание, пока организм просит, сердце умоляет, то нужно, конечно же, давать миру прекрасных детей, давать этим детям огромное количество любви, заботы. Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси - 2021"

Полчаса в совещательной комнате и корона досталась маме с говорящей фамилией. Марина Царь забрала главную диадему. Вместе с мужем Марина воспитывает троих детей, живет в Полоцке. Профессиональную деятельность начинала как экономист, трудилась финансистом в хоккейном клубе, а сегодня штурмует бьюти-сферу в качестве администратора салона красоты.













Современная многодетная мама - это мама, которая не останавливается, она всегда движется вперед. Она всегда интересна, инициативна. За такой мамой всегда потянутся члены ее семьи. Постараюсь нести эту корону гордо с поднятой головой, оправдать ваше доверие и быть примером для всех остальных. Марина Царь, победительница конкурса "Краса Беларуси - 2021"





Индивидуальный титул для каждой "Красы Беларуси"

Каждая конкурсанта получила индивидуальный титул. Путем голосования выбрали такие позиции, как "миссис фитнес", "мисс дружба" и "мисс талант". Место второй вице-миссис за юристом-международником Каролиной Никифоровой, первой - у спортивной Анжелики Деркач.