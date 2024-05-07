Марина Василевская готова стать частью Белорусского союза женщин

Готовлюсь к общественной деятельности. Хотела бы посетить много наших государственных организаций, также и школы, и садики. Все ждут. Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, своим настроением, задать хороший настрой ребятам и пожелать им всего самого хорошего, чтобы они достигали своих целей и стремились к лучшему. Наталья Кочанова вручила Марине Василевской подарки от Совета Республики, в том числе куклу-космонавта ручной работы.

Марина Василевская, космонавт, герой Беларуси