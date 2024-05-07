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Марина Василевская готова стать частью Белорусского союза женщин

Марина Василевская - первый гражданин Республики Беларусь, покоривший космос, с удовольствием готова стать частью Белорусского союза женщин. Вступить в БСЖ Марине сегодня предложила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Отметив: Герою Беларуси нужно заниматься общественной деятельностью. До начала встречи Марине рассказали и показали Совет Республики. Наша космическая землячка поделилась с сенаторами тем, как проходила подготовка к полету на орбиту, эксперименты на МКС и спуск на Землю и поделилась планами на будущее.

Готовлюсь к общественной деятельности. Хотела бы посетить много наших государственных организаций, также и школы, и садики. Все ждут. Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, своим настроением, задать хороший настрой ребятам и пожелать им всего самого хорошего, чтобы они достигали своих целей и стремились к лучшему.Наталья Кочанова вручила Марине Василевской подарки от Совета Республики, в том числе куклу-космонавта ручной работы.
Марина Василевская, космонавт, герой Беларуси

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