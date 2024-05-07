3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Марина Василевская готова стать частью Белорусского союза женщин
Марина Василевская - первый гражданин Республики Беларусь, покоривший космос, с удовольствием готова стать частью Белорусского союза женщин. Вступить в БСЖ Марине сегодня предложила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Отметив: Герою Беларуси нужно заниматься общественной деятельностью. До начала встречи Марине рассказали и показали Совет Республики. Наша космическая землячка поделилась с сенаторами тем, как проходила подготовка к полету на орбиту, эксперименты на МКС и спуск на Землю и поделилась планами на будущее.
Готовлюсь к общественной деятельности. Хотела бы посетить много наших государственных организаций, также и школы, и садики. Все ждут. Я с огромным удовольствием хочу поделиться своим опытом, своим настроением, задать хороший настрой ребятам и пожелать им всего самого хорошего, чтобы они достигали своих целей и стремились к лучшему.Наталья Кочанова вручила Марине Василевской подарки от Совета Республики, в том числе куклу-космонавта ручной работы.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов