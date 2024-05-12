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Марина Василевская передала Александру Лукашенко Государственный флаг Беларуси, побывавший на МКС
Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская передала Президенту Беларуси Александру Лукашенко Государственный флаг страны, побывавший на Международной космической станции. Торжественная церемония состоялась на площади Государственного флага в Минске, пишет БЕЛТА.
Марина Василевская вместе с представителями молодежи произнесла клятву верности государственным символам. После чего военнослужащие роты почетного караула передали ей Государственный флаг, а Марина Василевская передала его Президенту. Этот государственный символ займет почетное место во Дворце Независимости.
Флаг, который был передан, - тот самый, который в 2024 году благодаря первой белорусской женщине-космонавту побывал на МКС, закрепив статус Беларуси как космической державы.
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