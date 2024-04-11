Марина Василевская рассказала, что космонавты делали в космосе через несколько часов после старта корабля "Союз МС-25"

Сейчас настолько развиты технологии, что космонавты долетают в космос за 3-4 часа. У нас же это заняло двое суток, даже почти 3 дня, мы пристыковались только к вечеру. Это непередаваемо, корабль находится в закрутке, это как эффект пули, когда мы должны находиться на определенной орбите в постоянном вращении. Это было нереально красиво. "Мне понравилось то, что мы задействовали все органы управления, если можно так сказать, в плане бытового отсека: мы спали, мы кушали. После старта, когда нам разрешили перейти в бытовой отсек, мы отстегнулись. Очень приятно было почувствовать невесомость. Мы сняли скафандры, их нужно было поставить на просушку, расконсервировали туалет, пили воду, кушали. Для меня это все было впервые", - поделилась Василевская.

Марина Василевская, белорусский космонавт, Герой Беларуси