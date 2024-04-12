Марина Василевская рассказала, какие эмоции испытывала, получая медаль Героя Беларуси

Для меня действительно это высокая честь. Это самая главная награда государства - Героя Республики Беларусь. И я, конечно, все это пропустила через себя, через свою душу. Мне приятно понимать то, что я могу сделать что-то для своей страны. У меня от счастья, поэтому лились слезы, потому что других моментов таких, конечно, я не испытывала. По-своему воспринимался и старт, и посадка. Конечно, это тоже невероятные ощущения, и их не передать словами. Но то, что происходило сегодня, растрогало меня до глубины души.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси