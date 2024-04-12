3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Марина Василевская рассказала, какие эмоции испытывала, получая медаль Героя Беларуси
21 марта 2024 года, на космодроме Байконур, в Минске и по всей Беларуси дышали одинаково тяжело. Все понимали, там, на самом верху огромной ракеты-носителя хрупкая девушка, белоруска, которую к тому времени уже все называли "наша Марина".
"Конечно, состояние очень возбужденное. Отменен старт буквально в последние секунды перед запуском двигателя. Очень волнительно. Даже трудно подобрать слова по этому поводу. Очень волнуюсь", - поделился эмоциями заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси Иван Буча.
И только Марина Васильевская была настолько сконцентрирована, настолько собрана и подготовлена психологически, что в момент отмены в Роскосмосе зафиксировали, пульс у нее был 66. Подробности о том, как история одной маленькой девочки стала достижением независимой страны, смотрите в полном выпуске фильма АТН "Трудная дорога в космос".
Все белорусы были свидетелями Марина Василевская поделилась своими эмоциями и мыслями в момент вручения медали Герой Беларуси Александром Лукашенко.
Для меня действительно это высокая честь. Это самая главная награда государства - Героя Республики Беларусь. И я, конечно, все это пропустила через себя, через свою душу. Мне приятно понимать то, что я могу сделать что-то для своей страны. У меня от счастья, поэтому лились слезы, потому что других моментов таких, конечно, я не испытывала. По-своему воспринимался и старт, и посадка. Конечно, это тоже невероятные ощущения, и их не передать словами. Но то, что происходило сегодня, растрогало меня до глубины души.
Александр Лукашенко в момент вручения медали сказал Марине: "Не плачь, дальше нас ждет большая работа".
О космосе от первого лица, смотрите в фильме Агентства теленовостей "Трудная дорога в космос".