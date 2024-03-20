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Марина Василевская рассказала, какие песни будет слушать на МКС

Марина Василевская рассказала, какие песни будет слушать на МКС

На предстартовой пресс-конференции экипажей 21-й экспедиции посещения Международной космической станции участница космического полета белоруска Марина Василевская рассказала, какие композиции будет слушать на МКС, передаетБЕЛТА.

"Я подумала по поводу музыкальных композиций. Это будут патриотические песни про нашу родную Беларусь. Например, "Беловежская пуща". Будет одна песня, которую мне посвятила юная девушка, наша певица. Я надеюсь, что вы все ее услышите, это потрясающая песня", - сказала Марина Василевская.

Участница космического полета добавила, что планирует включить и песню из "Бременских музыкантов". "Она будет для нашего хорошего настроения", - с улыбкой отметила Марина Василевская.-

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