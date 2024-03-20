Марина Василевская рассказала, какие песни будет слушать на МКС

"Я подумала по поводу музыкальных композиций. Это будут патриотические песни про нашу родную Беларусь. Например, "Беловежская пуща". Будет одна песня, которую мне посвятила юная девушка, наша певица. Я надеюсь, что вы все ее услышите, это потрясающая песня", - сказала Марина Василевская.