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Маринич: Беларусь показала Узбекистану свой потенциал
Какие технологии Беларусь может дать Узбекистану? И может ли? Что на это ответить всем сомневающимся и почему так говорят критики?
Леонид Маринич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане, считает, что так говорят те люди, которые не знают нашу страну и ее промышленный, научный потенциал, не знают потенциал людских ресурсов. И говорят они это для того, чтобы исказить реальную картину.
"Беларусь сегодня - это суверенное государство, которое имеет развитую экономику, машиностроение, радиоэлектронику, науку", - сказал в проекте "Вопрос номер один" Маринич.
По его мнению, некоторые люди умышленно скептически говорят о возможностях Беларуси, чтобы не дать ей развиваться с учетом введенных санкций. Но эти санкции (во всем мире это признают, это отметил и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев) не ослабили нашу экономику.
"У нас народ трудолюбивый. Мы знаем, если мы не будем работать, не будем агрессивно вести внешнюю политику по экспорту нашей продукции, то у нас будут проблемы. Поэтому и Александр Григорьевич Лукашенко ставит задачу развивать промышленность, радиоэлектронику, сельское хозяйство и сферу услуг, медицину и т.д.", - подытожил посол.
Маринич уверен: "Мы показали Узбекистану свой потенциал".
Полную версию интервью с Леонидом Мариничем смотрите ЗДЕСЬ.
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