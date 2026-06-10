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Марьиногорский аграрно-технический колледж отмечает 150-летие

Марьиногорский аграрно-технический колледж - старейший в Беларуси - отмечает юбилей. Он уже 150 лет объединяет вековые традиции и будущее сельского хозяйства.

За эти годы колледж выпустил более 40 тыс. специалистов для сферы АПК и промышленности. К важной дате вскрыли капсулу времени 1976 года и заложили новую для потомков.

В колледже можно получить самые актуальные аграрные специальности: "техник-технолог", "механик", "электрик". Кроме традиционных учебных кабинетов здесь есть и лаборатория, оснащенная необычными интерактивными установками. А главная гордость лаборатории - тренажер в виде настоящей кабины комбайна.

Разделы:

ОбществоОбразование

Теги:

юбилейобразованиеколледжи