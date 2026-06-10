Марьиногорский аграрно-технический колледж отмечает 150-летие

Марьиногорский аграрно-технический колледж - старейший в Беларуси - отмечает юбилей. Он уже 150 лет объединяет вековые традиции и будущее сельского хозяйства.

За эти годы колледж выпустил более 40 тыс. специалистов для сферы АПК и промышленности. К важной дате вскрыли капсулу времени 1976 года и заложили новую для потомков.