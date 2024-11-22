"Мариуполь". Фильм Ксении Лебедевой получил премию Правительства России в области СМИ

За мужество, профессионализм и честную позицию. Документальный фильм "Мариуполь" получил премию Правительства России в области СМИ за 2024 год. Автор - корреспондент "Первого информационного" канала Ксения Лебедева. Идея сделать картину о городе, который пережил 86 дней ожесточенных боев и продолжительную блокаду, который был практически полностью разрушен, но не сломлен душой, о его жителях, которые остались его защищать, родилась через 22 дня после освобождения Мариуполя.

"Почти 9 месяцев мы его монтировали, отписывали, писали сценарий. Почему так долго? Было очень тяжело отслушивать тот материал, который мы записали, было тяжело отслушивать интервью, потому что ты знаешь этих людей. И когда мы с режиссером уже смонтировали фильм, мы не могли отсмотреть его трижды. Потому что на первых кадрах начинали рыдать. Мы понимали, что если это нас так трогает, когда мы 150 раз видим одни и те же кадры, то тогда и людей, которые увидят этот фильм, он не оставит безразличными. И это было самое важное".