3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Мариуполь". Фильм Ксении Лебедевой получил премию Правительства России в области СМИ
За мужество, профессионализм и честную позицию. Документальный фильм "Мариуполь" получил премию Правительства России в области СМИ за 2024 год. Автор - корреспондент "Первого информационного" канала Ксения Лебедева.
Идея сделать картину о городе, который пережил 86 дней ожесточенных боев и продолжительную блокаду, который был практически полностью разрушен, но не сломлен душой, о его жителях, которые остались его защищать, родилась через 22 дня после освобождения Мариуполя.
Потом была серия командировок в Донбасс и десятки интервью с жителями, волонтерами и военными. Многих героев фильма нет в живых, но их истории продолжают рассказывать правду о тех страшных событиях.
Ксения Лебедева, автор документального фильма "Мариуполь":
"Почти 9 месяцев мы его монтировали, отписывали, писали сценарий. Почему так долго? Было очень тяжело отслушивать тот материал, который мы записали, было тяжело отслушивать интервью, потому что ты знаешь этих людей. И когда мы с режиссером уже смонтировали фильм, мы не могли отсмотреть его трижды. Потому что на первых кадрах начинали рыдать. Мы понимали, что если это нас так трогает, когда мы 150 раз видим одни и те же кадры, то тогда и людей, которые увидят этот фильм, он не оставит безразличными. И это было самое важное".
Кстати, Ксения Лебедева стала единственным автором из Беларуси, чья работа была удостоена премии Правительства России.
Остальные лауреаты - это представители российских СМИ. Журналисты, военкоры, блогеры, телеоператоры, которые, рискуя собственной жизнью, сегодня работают на передовой. Некоторые из них сегодня награждены посмертно.
Президент
Все
Лукашенко: Самое большое полезное ископаемое в Беларуси - чистая вода
Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все