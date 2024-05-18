Многострадальный Мариуполь освободили от украинских националистических батальонов 20 мая 2022 года. До этого все 8 лет они держали жителей города в страхе, безнаказанно убивая неудобных, насилуя женщин. Все жители в один голос говорят, что подразделения вооруженных формирований Украины не собирались сдавать город целым. При отступлении задача стояла сровнять его с землей. По сути, так и происходило, пока российская армия не освободила Мариуполь от головорезов, которые заняли градообразующие заводы: "Азовсталь", завод Ильича. Сюда уже с 2014 года свозили боеприпасы, готовились к войне.

Об этом в документальном фильме Ксении Лебедевой "Мариуполь" расскажут сами жители, очевидцы событий, пострадавшие от пыток, и те самые нацбаты, среди которых главным подразделением в уничтожении города и его жителей стал "Азов".

"Весь город знал, как свозили вооружение в эти катакомбы подземные, казематы подземные. Весь город знал, где располагается этот "Азов". Он располагался в трех точках: в городе, селе Урзуф и на Белосарайской косе. Они буквально жили в каких-то санаториях, занимали их. Т.е. вот они прямая цель", - рассказал очевидец событий.

Другой очевидец событий поделился воспоминаниями: "Подъезжаешь на проходную, стоит военная машина чуть в сторонке тентованная. Там МАЗы в основном, КАМАЗы эти двухосные, получается, военные на больших этих колесах. Стоит, потом раз-раз они попрыгали в машину. Куда поехала, мы ж не ездили за ними, не следили, понимаете. Потом выезжаешь, допустим, с проходной, смотришь, уже машина выезжает". Он добавил, что военные машины начали заезжать-выезжать с 2019-20 года. "Вечером заезжаю, допустим, на проходную, ничего нет. Утром уже, допустим, опять выезжаю с завода, смотрю, уже лежит транспортерная лента. И в ней там натыкано что-то наподобие гвоздей, шипов каких-то, я не знаю. Что, для чего, как? Просто лежало возле проходной. И скаты белазовские тоже - покрышки. 3-4 штуки лежали". Покрышки нужны были, чтобы перекрыть въезд-выезд с территории комбината на случай военных действий.