Общественный деятель (Испания) Мария Анхелес Маэстро Мартин в "Актуальном интервью" рассказала о ситуации в ЕС и процветании русофобии.

"В каждой стране, состоящей в Евросоюзе, есть военная пропаганда в СМИ, в которой постоянно говорится, что Президент России Владимир Путин является дьяволом", - отметила собеседница. Впрочем, с Беларусью такая же история, разве что белорусского лидера называют диктатором, а жизнь в стране сравнивают с жизнью в Средневековье. "Со временем люди все меньше верят в военную пропаганду. Они понимают, что цель военной пропаганды - это оправдание расхода денег", - заметила общественный деятель.

Она считает, что Беларусь раем не является - его попросту нет нигде, но народ живет здесь лучше, чем народ в Германии, Италии, Испании. "Плохо, что народ из Беларуси не может больше узнать, о жизни в Испании. Это капиталистический экран. Люди в Испании живут трудно, трудно работают, трудно проживают в рабочих кварталах. Ухудшается система здравоохранения, везде очереди, чтобы дойти до врача, нужно долго ждать", - рассказала о ситуации в стране Мария Анхелес Маэстро Мартин.

Со времен СССР Италия, Испания воспринимались в Беларуси как сказочные места, где солнце, хамон, сангрия, сиеста и фиеста. Но сегодня, исходя из рассказа героини интервью, все изменилось до неузнаваемости.

Мария Анхелес Маэстро Мартин:

"Единственная дорога (для потепления отношений между Беларусью и Испанией. - Прим. news.by) - это борьба против НАТО".

Общественный деятель уверена, что для улучшения жизни народов в Европы, в том числе Испании, Беларуси, нужны международные отношения против войны и НАТО.