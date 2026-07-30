"Мария" из Telegram оказалась СБУ: как поиск любви чуть не довел до уголовной статьи

В XXI веке стоит забыть о шпионах с кинжалами, пистолетом и ядом. Сегодня спецслужбы на поле боя используют телефон и интернет. В частности, украинские активно действуют дистанционно как дронами, так и людьми. Для них любой человек, способный осуществлять инструкции, является расходным материалом или винтиком в мясорубке.

Герой специального репортажа Александр думал, что переписывается с красоткой Марией, а на самом деле на другом конце оказалась целая украинская спецслужба, от знакомства с которой у мужчины вся жизнь пошла наперекосяк.

Александр, потерпевший от украинских спецслужб:

"Я решил разместить свою анкету в Telegram-канале для знакомств. Там выставляются фотографии, возраст, кого ищут. Были фотографии блондинки, красивой девушки. И была не только одна фотография, а целых три. Завязался разговор об увлечениях, девушка интересовалась сколько мне лет, женат или нет. Банальная переписка длилась недели две".

Как отметил следователь по особо важным делам главного управления цифрового развития предварительного следствия Следственного комитета Беларуси Евгений Пелихан, подобные дела предусматривают накопление компрометирующей информации, когда на видеозапись записываются противоправные деяния самим потерпевшим под указание мошенников. Данная информация накапливается и может использоваться в дальнейшем.

Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики являются не флиртом, а оперативной разработкой, при которой собирается ваши геолокация, должность, слабости и привычки, чтобы потом, когда расслабитесь, заставить изменить родине.

Александр писал краткие сообщения, а ему в ответ приходил полный текст. Так обычный человек не пишет. Чаще всего люди пишут 3-4 сообщения по строчке. "Когда я написал, она была не в Сети. В приложениях в ВКонтакте можно сканировать фотографию, и поисковик выдаст ее владельца. Фотография была сделана в 2014 году, а проживала девушка в Украине, в Черновцах", - рассказал потерпевший.

Евгений Пелихан:

"Данные преступления совершаются в основном преступными организациями или группами. Существует сложная структура, где каждый работник выполняет определенные задачи. Кто-то собирает данные, кто-то общается с потерпевшими, кто-то общается с потерпевшими посредством видеосвязей, в том числе одевая форму белорусских правоохранительных органов, таким образом вызывая доверие у потерпевших".

Все завертелось именно в тот момент, когда выяснилось, что Александр имеет отношение к белорусско-китайским контактам. На предприятии, где работает мужчина, проходил белорусско-китайский форум, Александр сфотографировался в рабочем костюме на фоне приезда замминистра Китайской Народной Республики и выложил. Мария эту сторис увидела и спросила, не работает ли ее собеседник по Tеlegram в госструктуре. Получив положительный ответ, начала интересоваться у мужчины подробностями встреч формата B2B, о заключенных договорах и суммах. После получения отказа поступила просьба сфотографировать справочник предприятия со списком сотрудников и телефонами. Позже дама попросила скинуть информацию об экспорте белорусского калия за рубеж, товарах двойного назначения.

Но когда потерпевший по каким-то причинам не внушаем, к нему начинают подбирать все новый и новый подход. Существуют целые план-схемы, где от и до расписаны необходимые для принятия действия, если потерпевший отвечает на тот или иной вопрос определенным образом.

И вот она, вторая фаза, когда интерес постепенно перерастает в беспредел. Вы приходите утром на работу и не понимаете, что происходит, а происходит психологическая обработка жертвы, чтобы заставить ее делать, что говорят.

По истечении времени Александру стали скидывать его персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения, какое учебное заведение окончил, семейные проблемы, домашний адрес и адрес прописки). Вечером понеслись угрозы. "Писали, что меня в любом случае найдут или наймут какого-нибудь наркомана за 300 долларов, который проломит мне голову в подъезде. Или что мою маму обольют бензином и подожгут, даже скинули адрес прописки, где проживают родители, если я не поддамся и не пойду на выполнение их условий. Я решил позвонить напрямую в аккаунт в Telegram, но звонки были запрещены. Меня тоже это смутило. Потом Мария ответила, что мне будет звонить на другой аккаунт ее директор. Она хотела, чтобы я за определенное вознаграждение предоставлял закрытую информацию, если у меня есть к ней доступ. Еще написала, что когда я вышлю эту информацию и ее проанализируют, если она им понравилась, то меня отблагодарят", - вспомнил моменты переписки потерпевший от действий СБУ.

Если человек показывает характер, градус давления взлетает до кипятка. Сначала просто угрожают, потом подключают тяжелую артиллерию - рассылают фото, видеоролики, изготовленные при помощи нейросети. Человек знает, что это фейк, но те, кому рассылают, нет.

Первую рассылку с расширением .exe они отправили старшему брату Александра в Telegram-аккаунт. Такое расширение свидетельствует о запуске какого-то установщика. "Было видно, что какие-то кружочки были сделаны ИИ, пересланы интимные фото на фоне моей квартиры. Да, фон этот, но это не те фото. Да, была определенного характера интим-переписка, но кружочки я не рассылал. Брат посмотрел и сразу понял, что это не есть подлинные фото. Такая же переписка была выслана моей маме. Они думали так морально надавить. Не знаю, может быть, моим друзьям сейчас идет эта рассылка, а может и нет", - сомневается мужчина.

Евгений Пелихан подчеркнул, что каждый из нас в той или иной степени внушаем, так как порокам страха, любопытства, жадности подвержены все в разной степени. И когда человек понял, что потерял все, он может совершить абсолютно любые действия. Сегодня на преступления направляют с территории Украины, за этим стоит лицо, заинтересованное в вербовке для совершения каких-либо противоправных действий, связанных с получением стратегической информации, совершением диверсии на государственных предприятиях, стратегического и оборонного назначения, отметил следователь по особо важным делам. "Человек, только что потерявший все свои сбережения, недвижимость и иное значимое для него ценное имущество, может совершить и более тяжкое преступление. Яркий пример - происходящие на территории Российской Федерации поджоги, теракты в интересах Украины", - обратил внимание Евгений Пелихан.

Евгений Пелихан

Но ввиду того, что Александр категорически отказывался идти на сотрудничество, терроризировали уже не только его и его близких. Злоумышленники решили подключить сначала его коллег, чтобы создать новый виток психологического прессинга.

Для этого они сделали фейковый аккаунт руководителя Александра в Telegram, якобы который писал сотрудникам компании о необходимости в срочном порядке предоставить информацию. "В общий чат предприятия они сбрасывали фотографии другого рода. Девушка спрашивала, нравятся ли мне ролевые игры вроде "учитель-ученица". У меня, кстати, мама учитель математики. Я обозначил, что таким не страдаю. А потом в переписке оказался "сценарий", где Мария "ученица", а я "учитель математики", заставляющий ее делать что-то противоправное. Это анекдот, можно просто выложить переписку, посмеяться с друзьями. Но они на это и давят: мол, мы сейчас эту переписку сольем твоему руководству (особенно упор делали на замдиректора), отчего могут возникнуть проблемы на работе и меня уволят. Если я не предоставлю информацию, стану известен на весь Минск", - рассказал герой репортажа.

И тут весь цирк с красотками из интернета обнажился до голого криминала. Александру начали угрожать смертью. Дескать, не послушаешься - ждет физическое устранение.

Они написали мужчине, что если он еще раз заблокирует или будет общаться с ними в резком тоне, с ним быстро разберутся и дадут "команду ноль" на физическое устранение. Но если Александр предоставит информацию определенного характера, эту команду отменят.

Александр, потерпевший от украинских спецслужб:

"Потребовали информацию уже вплоть до оборонки. Я уже понял, что это идет атака, а по ту сторону сидит "майор Мыкола" или пранк, который узнал, где я работаю и к чему имею доступ, и чтобы надавить на меня, используют родственников. Вот тогда уже все стало понятно, потому что они меня назвали обидным словом, которым называют только украинцы белорусов и резидентов Российской Федерации".

После этого мужчина обратился в органы МВД, где ему рассказали, как действовать. Спустя неделю случился звонок от родителей учеников мамы Александра, которые почему-то стали спрашивать о смерти матери. Оказывается, в одном из Telegram-каналов под какой-то новостью разместили пост с фотографией и черной ленточкой. "Внизу поста была информация, что я занимаюсь похоронами, и был выложен мой мобильный телефон. После этого я злоумышленников послал в грубой форме и заблокировал аккаунт", - добавил Александр.

Цель у украинской спецслужбы - довести человека до такого состояния, когда он сам побежит делать то, что скажут, лишь бы прекратился ад. Однако, как только он это сделает, его жизнь превратится в расходник, ведь когда человек соглашается помогать иностранной спецслужбе, он находится на крючке. Наоборот, ничего не закончится, все только начнется.

Евгений Пелихан:

"Нередки случаи, когда сами потерпевшие, будучи обманутыми, находясь на удочке мошенников, совершают действия, которые приводят их на скамью подсудимых. Известны случаи совершения противоправных действий в отношении банковских работников, когда обливали зеленкой, поджоги автомобилей своих и чужих. В Российской Федерации ввиду сложившейся геополитической обстановки подобные действия обычно заканчиваются саботажем и диверсиями на государственных предприятиях, железной дороге и другими более тяжкими последствиями. Из сложившейся следственной практики потерпевшими по данным уголовным делам становятся как работники частного и малого бизнеса, так и руководители и работники госпредприятий в сфере здравоохранения, образования, транспорта, нефтеперерабатывающей отрасли и даже правоохранительной системы. Известны случаи, когда потерпевшими становились судьи, милиционеры и другие работники правоохранительных органов".

И когда стало ясно, что кнут не сработал, достали пряник. Когда чары красотки из интернета не подействовали, угрозы не испугали, а давление не принесло плодов, манипуляторы достали "гармонь", которая начала играть музыку "Забудем прошлое, давай мириться".

Спустя пять дней после того как мужчина заблокировал два аккаунта, с ним вышел на связь некий Рустем.

"Написал так: "Александр, добрый день. Я руководитель Марии, знаю весь ваш конфликт, мы больше с ней не работаем. Такого общения негативного не будет, все будет в рамках работы. Предлагаю продолжить сотрудничество. Если вы мне предоставите информацию о товарах двойного назначения либо определенного рода другую информацию, вы получите вознаграждение", - рассказал потерпевший.

В это время Александр уже передавал данный диалог правоохранительным органам. А когда и это не сработало, начали прессовать маму Александра.

"Мне мама с утра написала, что я якобы создал рабочий аккаунт, с которого пришло сообщение о "посылке", которую должен подвезти мой "знакомый", и его надо встретить. Я ей ответил, что это левый аккаунт. Если бы я хотел, я бы позвонил. Я знаю, где она живет, я бы приехал и отдал, а не писал в Telegram", - отметил мужчина.

История Александра - живое предостережение всем: надо быть бдительными. Любое, даже самое мелкое сотрудничество с врагом является не игрой, а уголовной статьей и реальным сроком. В Следственном комитете предупреждают, что любые действия граждан, направленные против государства либо на измену родине, будут оцениваться как преступление. Само собой разумеется, что если человек, например, подорвет НПЗ, то неважно, потерял он машину или квартиру и в каком положении находится. Преступник в любом случае понесет за это уголовную ответственность по законодательству Республики Беларусь.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не пытайтесь договориться со злоумышленниками. Единственное ваше оружие - немедленное обращение в правоохранительные органы. Не геройствуйте, не тяните. Промедление может стать подарком для врага. Звоните, приходите или сразу пишите в Telegram-бот Комитета государственной безопасности, а также МВД.

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