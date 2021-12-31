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Мария Петрашко - гость программы "Скажинемолчи"

Штурм Капитолия в США стал один из самых ярких событий года. Американские граждане были не согласны с результатами президентских выборов и фактами подтасовок голосов. Свое недовольство они пришли выразить к зданию Капитолия, пологая, что живут в демократическом обществе, где есть свобода слова. Но закончилась акция трагедией. Убийством ветерана ВВС США. "Впрочем, среди протестующих могли оказаться провокаторы, выгодные Демократической партии США", - таким мнением поделилась политический обозреватель Агентства теленовостей Мария Петрашко.

Мария Петрашко: Они убили демократию в прямом эфире


Штурм Капитолия - знатный снаряд. Они демократию убили. Когда слушала очевидцев, им кажется, там были провокаторы. Так удобно для Демократической партии США. Им грозят драконовские сроки. Нашим не снились.
Мария Петрашко, политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании


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