Мария Петрашко - гость программы "Скажинемолчи"

Штурм Капитолия в США стал один из самых ярких событий года. Американские граждане были не согласны с результатами президентских выборов и фактами подтасовок голосов. Свое недовольство они пришли выразить к зданию Капитолия, пологая, что живут в демократическом обществе, где есть свобода слова. Но закончилась акция трагедией. Убийством ветерана ВВС США. "Впрочем, среди протестующих могли оказаться провокаторы, выгодные Демократической партии США", - таким мнением поделилась политический обозреватель Агентства теленовостей Мария Петрашко.