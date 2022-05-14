Мария Петрашко о прямой связи между исторической памятью и современной политикой

Украинская армия была готова ударить запрещенной "Точкой-У" по Бессмертному полку в освобожденном от украинских фашистов Мариуполе. Куда смотрит ООН? ОБСЕ?

Туда иногда долетают украинские дальнобойные ракеты типа "Точки-У". Поэтому я бы не рисковал проводить "Бессмертные полки" и тому подобные действа.

Я понимаю, что настоящее освобождение Европы, а в культурном плане освобождение человека принесла именно Советская армия в своем подвиге - в борьбе с фашизмом. В остальных странах Европы произошла победа рынков, скорее. А на советском пространстве мы видели рождение нового человека. И эту разницу традиций, в том числе в понимании подвига советского народа, подвига освобождения Европы от фашизма, мы пытаемся донести до западного общества.

Все, что происходило вокруг нас 9 Мая, проявление бессилия. Наше дело побеждать и сохранять единство нашего народа. Высказывали суждение, что русские сами виноваты, мы их предупреждали. Это провокация русских. Но когда мы уехали, там были еще стычки между бесноватыми и польскими гражданами. А полиция даже не справилась с поддержанием порядка.

Бессилие западного сообщества проявляется в санкционной лихорадке, создании бездумных фейков и переписывании истории. На фоне кризиса и рекордного роста цен у граждан США и стран ЕС все больше вопросов к собственному правительству. А если начать разбираться, то окажется, что санкции нужно вводить в их адрес, но никак не в наш.О прямой связи между исторической памятью и современной политикой - в авторском комментарии - Марии Петрашко.Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" - писал русский ученый-естествоиспытатель. Но едва ли это смогут прочесть те народы, которым действительно стоит это знать. Ведь новая культура отмены всего русского, а на самом деле жесточайшая западная цензура лишают граждан западных стран целого пласта знаний. День Победы - день святой для всех потомков героев-победителей, которые боролись с нечеловеческой, немыслимой жестокостью. И вот с немыслимой ожесточенностью сегодня стирают эту память в Молдове, в Латвии. Вот вам и "демократия" и "свобода" волеизъявления. И в Украине.И всем очевидно, что это провокация. Задача - заставить Россию ответить. И именно постоянная провокация - уже политическая стратегия стран западного сообщества. И вот 9 Мая к нам, в Беларусь, на праздник Победы приехали оттуда, где праздника этого нет. Много иностранных граждан, в том числе из стран Евросоюза.И у меня возник очевидный вопрос к европейским гостям: разве не понимают их граждане, что для нас связь прямая: если мы забудем, что такое фашизм (сколько зверств, опытов, смертей пережил наш народ, как ценой миллионов смертей мы отстаивали свое право на существование), если бы мы это забыли, у нас тоже была бы разруха и гражданская война, как в соседней Украине, как только там забыли. Вот как встречают сегодня российских солдат, которые пришли освобождать Украину от фашизма.А вот как действует армия США: Югославия, Япония, Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан. Таких примеров жутких военных преступлений и геноцида мирного населения американскими солдатами масса. Но почему-то санкций в адрес Вашингтона нет и по сей день. И на послов США не выливают красную краску, как на посла России за то, что пришел почтить память подвигов героев.