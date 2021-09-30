Мария Петрашко об обстоятельствах трагедии с сотрудником КГБ

Изменения, произошедшие за последний год в некоторых слоях белорусского общества, откровенно шокируют. 28 сентября в Минске был убит сотрудник КГБ во время задержания экстремиста. Стрелок был ликвидирован ответным огнем. Случай для Беларуси беспрецедентный. Но оппозиционные ресурсы и деструктивные телеграм-каналы активно принялись политизировать и даже радоваться трагедии. Почему же адепты беглой оппозиции под нашептывания зарубежных кураторов все-таки пересекли красную черту и что это значит для большинства белорусов? Авторский взгляд на обстоятельства трагедии у Марии Петрашко.

Когда мои коллеги и знакомые из-за рубежа спрашивают о политической ситуации в нашей стране, и куда же девался протест, который так напыщенно раздували прошлым летом. Я говорю, мол, от оппозиции остались кучки радикалов и маргиналов, обитающих в дворовых чатах и ждущие дня икс, когда им скомандуют из Варшавы, например, "фас". Их раскачивают, их настраивают на кровавый госпереворот. Они даже сделали схроны с оружием и разрабатывают некий план "Перамога".Но, у нас все под контролем, всех вычислили и постепенно задерживают - спокойно говорила я… После трагедии, случившейся при задержании одного из бчб-адептов, я точно не назову их остатками оппозиции, это просто террористы.

Погибший при исполнении офицер "Нирвана" - это элита белорусского общества. Такие как он, гарантия безопасности, гарантия спокойной жизни белорусов, для которых трагедия слишком показательна. Если какой-то программист, не спрашивая удостоверений, мол, "а точно милиция?" Нет, он знал, что за ним пришли и отлично знал за что. И не мог не знать, что никто его не будет при задержании убивать. Но смог с таким спокойным выражением лица переступить черту и убить другого человека, скольких еще он мог бы убить? Представьте, сколько было бы смертей, если бы бчб-планы воплотились в жизнь летом 2020-го. И эти особы бы пришли к власти… Все их угрозы в адрес офицеров, их жен и детей, в адрес чиновников, нас, журналистов, воплотились бы в жизнь. И смертей было бы гораздо больше. Но этого не случилось именно благодаря таким людям, как погибший офицер. Знаете, сидеть в теплых квартирах хорошо. Когда сидишь и за окном правопорядок. Когда все сыты. Нет безработных попрошаек на улицах, в отличие от улиц США, например. Сидеть и рассуждать, кто тут фашист, поливая грязью власть, комфортно. Но скучно. Захотелось экшена. Гражданской войны. Примера Афганистана и соседней Украины ведь мало. "Невероятных" не зря так называют - они оторваны от реальности напрочь. А то, что их кураторам нужен был именно кровавый хайп, доказывает радостная реакция на новость о гибели сотрудника КГБ в оппозиционных ресурсах. И риторика западной прессы…













Давно что ли утихли израильские протесты против полицейского произвола и насилия?

"В Минске застрелили IT-менеджера Андрея Зельцера. Власти заявили, что он убил сотрудника КГБ"

Вы представляете себе такой заголовок про убийство офицера в Британии или США? Это все равно, что сказать: США был убит Ли Харви Освальд (сбоку: подозреваемый в убийстве Кеннеди), что показали в прямом эфире, как же они могли. И все это только потому, что власти США заявили, что он якобы убил президента Кеннеди… А чего стоит реальный пример, когда полицейские в США изрешетили машину, в которой находился ребенок, убив мальчика ни за что.

Полицейские 18 раз выстрелили в машину, в которой находился ребенок и его отец. Ордера на арест не было, не было у мужчины в авто (отца ребенка) оружия. Неизвестна и конкретная веская причина, по которой был открыт огонь. А ребенок погиб. Но Би-би-си, Си-эн-эн почему-то не проводят расследований. "Белсат" не завопил: "Нет геноциду американского народа". И случаев, когда американские правоохранители убивали ни за что, просто масса. В трагедии с офицером КГБ "Вашингтон пост" пишет не как о двух смертях за один вечер. Их волнует лишь политическая пропаганда.

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Но почему-то там не пишут, что издание оправдывало террориста. Или "Вашингтон пост" поддерживает терроризм? К счастью, большинство белорусов не разделили траур "Комсомольской правды", Би-би-си и прочих по стрелку, и убийце…

А в демократичных (Германии и Франции) сделали на законодательном уровне. Офицер имеет право стрелять в упор при малейшем подозрении на опасность! Не предупредительные выстрелы и прочие демократические реверансы вежливости. И вот что об этом думают белорусы.

Что вы там летом между извращенными угрозами таким девушкам как я. Моим коллегам. Женам офицеров, и офицерам, чиновникам. Что вы орали в ответ на фейковые вбросы, аргументированно опровергнутые нами не раз и не два: вы трели - не забудем, не простим?