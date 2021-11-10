Консультации по вопросу нелегальной миграции наша страна предлагает ЕС провести еще с апреля, но и спустя более полугода никакого ответа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила Варшаве и странам ЕС о правах беженцев, закрепленных международными актами. "Почему же Польша уничтожает беженцев? А страны ЕС делают вид, что международное право в данном случае не про них. Они его не знают?".